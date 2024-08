Skvělý start sezony a zničení Brna. To bylo WOW, říká trenér Varnsdorfu

Leckdo je před sezonou už předem odsoudil, měli patřit mezi největší kandidáty na sestup. Místo toho do druhé fotbalové ligy odstartovali parádně a po pěti kolech a osmi získaných bodech se vyhřívají na třetím místě Chance Národní ligy. Ve Varnsdorfu holt vědí, jak dělat fotbal ve skromných podmínkách. Kromě toho před týdnem šokovali republiku zničením ambiciózního Brna 6:1 na jeho vlastním hřišti. „To bylo velké wow pro širokou fotbalovou veřejnost,“ souhlasí nový trenér Varnsdorfu Ivan Kopecký, jenž před sezonou nahradil Miroslava Holeňáka, který se posunul do prvoligového Liberce.

Ale zpátky na brněnské Královo Pole, kde hrává Zbrojovka, protože právě ta musela na začátku srpna zkousávat poločasový debakl 0:4 od outsidera a konečný historický direkt 1:6. „Hlavně jsem byl rád za naše kluky. Je samozřejmě moc příjemné něco takového zažít, fotbal někdy umí být takový. Prostě jsme si to vychutnali, nicméně jeden zápas nic neznamená,“ zůstává v klidu Kopecký.

„Pro nás to byl top zápas, všechno si sedlo. Ale jsme zpátky nohama na zemi. Další utkání mohou být a myslím si, že i budou jinačí,“ zamýšlel se kouč s odstupem času po nedělním mači s rezervou Sparty (1:1).

„Naším cílem je, abychom ve Varnsdorfu hráli aktivní fotbal a přispěli k jeho propagaci. Mohli by se připojit i sponzoři. Do toho ale mohu těžko mluvit. S realizačním týmem a hráči děláme maximum, aby se ve Varnsdorfu hrála druhá liga,“ podotkl zkušený trenér a připomněl tím trable z minulého ročníku, kdy se tým s obtížemi zachraňoval a nakonec skončil třináctý. Nepovedlo se totiž nahradit hráčské odchody po předchozí úspěšné sezoně, kterou mužstvo zakončilo na výtečném šestém místě.

Právě po posledním turbuletním ročníku by na severu Čech stáli o poklidnější atmosféru. „Míra Holeňák udělal ve Varnsdorfu kus práce. A pro mě byl začátek o to těžší, že mužstvo se po minulé sezoně rozpadlo. Odešla spousta kluků, což byl hrozný zásah do týmu. Hráčů je pořád málo, ale máme nové mladíky z Jablonce i Liberce. Byla by škoda, kdyby hráli za tamní béčka jen třetí ligu, když mohou být ve druhé v dresu Varnsdorfu,“ zmiňuje Kopecký například Lexu, Hudáka, Nykrína, Kubína, Podzimka.

Tuhle možnost mohou kvitovat i samotní fotbalisté. Varnsdorf se soustředí především na rozvoj hráčů a dokáže je dostat i do první ligy. Před lety se mu to například povedlo s Radimem Breitem, v poslední době pak dokázal prodat do Ostravy Tanka a do Karviné vyslal Dennyho Samka.

Sám Kopecký by rád navázal na varnsdorfskou sezonu 2014/15, jež se zapsala do klubových kronik a skončila postupem do nejvyšší soutěže, přestože se klub práva posunu mezi fotbalovou smetánku vzdal. „Tehdy jsme s trenérem Zdenko Frťalou po sportovní stránce vybojovali postup do první ligy, ale kvůli nesplnění potřebných kritérií klub zůstal ve druhé. Přesto mám dobré vzpomínky. Varnsdorf dodal do ligy během let řadu hráčů a třeba Breite, který byl varnsdorfským lídrem při našem postupu-nepostupu, je dodnes kapitánem Sigmy Olomouc,“ zakončil Ivan Kopecký, jenž si ligu zatrénoval z pohledu asistenta alespoň v Liberci, Jablonci, Jihlavě, Baníku a jako hlavní kouč v Opavě či ve slovenské Podbrezové.