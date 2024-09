Další majitel. Zbrojovku koupí subjekt z Brna. Zábranský: Teď je to na jiných

Co to znamená? Regionální hospodářská komora by měla získat majoritní podíl od současného majitele Václava Bartoňka, který stojí v čele klubu jedenáct let. Poštval si proti sobě většinu fanoušků, mistr Československa z roku 1978 pod ním nevzkvétá. Aktuálně je dokonce u dna druhé ligy, v neděli prohrál doma s vedoucím Zlínem 1:2.

Podnikatel ve stavebnictví se poslední roky snaží Zbrojovku výhodně prodat. Zatím se však s žádným zájemcem nedohodl. Byť už byly oficiálně prezentovány dohody s Pavlem Svoreněm a šéfem hokejové Komety Liborem Zábranským, ani jednou nebyla jednání dotažená do úspěšného konce.

Výsledky jednání Zábranský respektuje. „Možná i můj pomyslný vstup do Zbrojovky urychlil další jednání o změně majitele klubu. Jak jsem několikrát avizoval, chtěl jsem Zbrojovce hlavně pomoct a teď je již na budoucích majitelích, kteří by měli být zveřejnění po řádné valné hromadě, aby ukázali, co umí a jaké plány mají s klubem do budoucna,“ prohlásil někdejší hráč Vsetína či Sparty na webu Komety, jejímž je vlastníkem.

Tragikomedie, nedůstojná slavné značky, pokračuje. A výkonnostní úpadek týmu taktéž. Nyní je na forhontě Regionální hospodářská komora. Více podrobností bude k dispozici po valné hromadě současných akcionářů Zbrojovky, která se má uskutečnit v průběhu září.

Regionální hospodářská komora Brno je samostatným právním subjektem v rámci sítě Hospodářské komory České republiky. Je zapsána v obchodním rejstříku. Slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů členských firem. Pokud se stane hlavním akcionářem fotbalového klubu, nedá se čekat, že do něj okamžitě nasype desítky milionů korun.

Podle informací iSport.cz je Zbrojovka zatížena dluhy, k tomu hraje na dosluhujícím stadionu v Srbské ulici, který by v tomto stavu nejspíš už neprošel licenčním řízením pro nejvyšší soutěž.