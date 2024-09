Zápotočný o Opavě: Vypadá to jako ve válce. Návrat na stadion? Letos asi ne

Nemají se kde převlékat, hrát zápasy, trénují na umělé trávě a k tomu pomáhají přímo na stadionu odstraňovat škody po ničivých povodních. Doslova se brodí bahnem. Hráči druholigové Opavy museli odsunout fotbal stranou a trenér Tomáš Zápotočný v rozhovoru pro iSport.cz a deník Sport říká: „Je to masakr! Ale zase nás tahle těžká doba víc stmelí.“ Je pravděpodobné, že už se jeho svěřenci domácím fanouškům do konce podzimní části nepředstaví. Řeší se azyl v Hlučíně či prohození pořadatelství s protivníky.

Opravdu berete tu apokalypsu také pozitivně?

„Je to takový teambuilding. Aspoň si všichni možná začneme víc vážit fotbalu, který odmalička milujeme. Teď odstraňujeme bahno, vynášíme podmáčený nábytek, odpadky z kabin a dáváme je do čtyř kontejnerů. Kdo to nezažil na vlastní kůži, nemůže pochopit, co se tady stalo. Je to spoušť. Kdo může, ten pomůže. Včetně trenérů, hráčů z béčka, z mládeže. Viděl jsem tu i pár fanoušků, za což bych jim chtěl moc poděkovat. Vážíme si každé ruky. Ale daleko víc soucítím s lidmi, kteří přišli například o dům. To je teprve obrovská tragédie.“

Jak to vypadá v okolí Městského stadionu?

„Vypadá to jako ve válce. Všude se válí harampádí, všechno je nasáklé vodou. Když to vidíte, sevře se vám hrdlo. Je to hrozně nepříjemný pohled. Vědělo se, že něco přijde, ale takhle velkou vodu nikdo nečekal. Místní, kteří mají v okolí restaurace a hospody, jsou z toho nešťastní. Byla to obrovská vlna. Já jsem byl zrovna doma v Příbrami. Sledoval jsem to zpovzdálí a jenom se modlil za ty lidi.“

Jaký má v těchto dnech režim vaše áčko SFC?

„Je to bídné. Nemáte zázemí, kancelář. Voda všechno spláchla. Trénujeme ve věcech, které si každý přiveze z domova. Vypadáme jako bychom se setkali poprvé někde na vesnici. Dva dny trénujeme na umělé trávě v Kylešovicích.