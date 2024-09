Opava našla azyl v Hlučíně. Co dál? Čekáme na statika, přiznal šéf klubu

Na září 2024 se v Opavě a širokém okolí nebude vzpomínat v dobrém. Drtivou spoušť povodně zanechaly i na Městském stadionu, kde je doma druholigový klub SFC. Týden po té nejhorší vlně v klubu pracují na tom, aby se infrastruktura brzy dostala do normálu. „Za ten týden se udělala spousta práce, ale je před námi ještě dlouhá cesta. Aspoň se už podařilo odstranit bahno a znehodnocený nábytek, ale trávník bude kompletně na výměnu. Na řadu přijdou topenáři či elektrikáři. Čekáme návštěvu statika,“ říká předseda představenstva SFC Tomáš Hůlovec. Prozradil také, jak to bude s domácími zápasy, které Opavu ještě na podzim oficiálně čekají.

Na okraji Městských sadů, kde sídlí opavský klub, to momentálně fotbalový stánek moc nepřipomíná. Borce prohánějící se za merunou vystřídali dobrovolníci s lopatami a těžká technika. SFC už týden bojuje s důsledky povodní, ale vše jde pomalu, protože i jinde ve městě řeší podobné problémy. „Asi si umíte představit, že techniku na odklízení a opravy v Opavě a širém okolí je dnes skoro nemožné sehnat. Naši partneři nám dodali kontejnery i některé stroje. Musím vyseknout poklonu i fanouškům. Předpokládám, že téměř každý má v rodině někoho, koho povodně zasáhli, ale oni si přesto našli čas, aby pomohli klubu,“ děkoval Hůlovec a dodal, že práce se nezalekli ani hráči A-týmu. „Některé jsme museli ze stadionu skoro vyhánět, když to tak řeknu. Celý klub to více semklo.“

Stadion sice prokoukl, ale fotbal bude dlouhé měsíce v srdci Slezska spát. Domácí zápasy Opavané sehrají v azylu. „Dohoda s LFA už existuje, ale ještě ladíme přesné časy. Minimálně ten odložený zápas s Prostějovem odehrajeme v listopadu v Hlučíně. Ještě řešíme přesný den. Pravděpodobně to bude sobota 16. listopadu. Tam se bude hrát taky říjnový zápas s rezervou Slavie. Akorát se mělo hrát v pátek 4. října, ale teď to vypadá na sobotu, aby za námi do Hlučína mohli přijet i fanoušci. Hrát někde přes týden ve dvě odpoledne kvůli světlu nedává pro lidi moc smysl. Jediný význam by to mělo v tom, že si uděláme fajfku u odehraného zápasu,“ objasňuje boss SFC.

Zbývá tak doladit utkání s béčkem Ostravy, které připadá na 25. října. Nepodařilo se totiž prohodit pořadatelství s Baníkem. „Bohužel v tom termínu, kdy se má hrát, jsou na stadionu ve Vítkovicích atletické závody. Řešíme tedy jinou variantu,“ přiznal Hůlovec.

Přes veškeré potíže se ani pro Opavu kolotoč termínové listiny nezastavil. Už ve středu odehraje SFC zápas MOL Cupu na půdě třetiligového Strání. V sobotu pak tým kouče Tomáše Zápotočného čeká ligový duel na Žižkově. „Našli jsme azyl v Dolním Benešově, ale využíváme i hřiště v okolí. Překvapivě nebyly vodou zasaženy naše tréninkové plochy za koupalištěm. Všechno je improvizované. Třeba teď v době mezi zápasy se Stráním a Viktorií Žižkov budeme trávit čas ve sportovním centru v Nymburce,“ přiblížil Hůlovec těžkosti s plánováním tréninkových jednotek.

Sám předseda klubu už minulý týden sdělil, že podle prvotních odhadů se škody po povodních vyšplhají na nižší desítky milionů korun. A to ještě v Opavě čekají v následujících dnech návštěvu statika, aby zjistil, zda jsou v pořádku tribuny.

„Doufám, že se nám podaří dát stadion dohromady co nejdřív. Když se podívám do kalendáře, tak start zimní přípravy je plánován na 6. ledna. Teď nedokážu říct, zda už budeme plnohodnotně doma fungovat. Řešíme už nějaké dlouhodobé investice. Čekáme, jak to bude s pojistkou, případně nějaké povodňové peníze ze strany vlády. Taky řešíme logicky naše náklady a spolupracujeme s městem,“ doplnil závěrem Hůlovec.

Přesto zůstávají v klubu po sportovní stránce optimisté, jak šéf SFC zdůraznil. „ Na cílech klubu by se nic měnit nemělo. Podařilo se nám nastolit jistý styl hry s Tomášem Zápotočným. Chceme hrát do pátého místa. Vše navíc by bylo bonusem. Nebudeme kluky dostávat pod tlak. Máme tady nastavený dvouletý cyklus a nacházíme se v prvním roce. Proto jsme si taky jako azyl pro zápasy vybrali Hlučín, aby to fanoušci neměli daleko a přijeli nás podpořit.“