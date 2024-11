Kučera omlazuje Prostějov: Kdo by neměl radost? Chce ho Ružomberok

Třikrát za sebou doma ztratil výhru v závěru, na tři body čekal přes měsíc. „Bylo to ubíjející,“ nezapírá trenér Prostějova Radim Kučera. Náladu mu zvedlo vítězné hanácké derby s Olomoucí B (2:0), které SK zvládl díky efektivitě a standardním situacím. A možná taky díky zajímavosti – chybějícím GPS vestám. Podle informací iSport.cz Kučeru lanaří Ružomberok jako náhradu za Ondřeje Smetanu, jenž má namířeno do Slovácka. Duel s Opavou by měl být jeho posledním, ale zatím to nikdo nechce komentovat.

Proč si na sebe hráči v hanáckém derby vesty nevzali?

„Každý zápas si měříme data. Kolik toho hráči naběhají, jaké mají souboje, rychlost... Vyhodnocujeme si to. Ale tentokrát jsem jim GPSky před zápasem nedal. Řekl jsem, že to není o datech, ale o účelnosti, chybách, efektivitě, standardkách... A možná byli ve finále o těch pět gramů hráči lehčí. (úsměv) Někdy hledáme blbosti, zbytečné nuance. Potřebovali jsme nedělat fatální chyby. Klíčový je výsledek. Někdy bych vyměnil to, že soupeře přestřílíte, za tři body. Tým velice dobře pracuje, snažíme se pořád zlepšovat. Potřebovali jsme poslední domácí zápas zvládnout za každou cenu, dohrávku v Opavě bereme jako bonus. Porveme se o to.“

Oproti úvodu podzimu jste produktivní, že?

„Teď máme dva góly na zápas, což je povzbudivé. Začali jsme střílet ze střední vzdálenosti a padá to tam. Kaká nebo Habusta mají odvahu to vypustit. Podívejte se na Plzeň a Vašulína. Tečovaná střela a je z toho vítězný gól. Potřebujete i štěstí. Jednou to jde za stadion, podruhé to krásně trefíte. To samé standardky. Vždycky chystáme tým na věci, které by pro nás mohly dobře dopadnout. Ale je to o kopu a součinnosti, musí klapnout všechno. Občas i včetně improvizace.“

Povězte, byl jste i vy po nevydařeném období pod tlakem?