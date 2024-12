Grygera o postupu Zlína nepochybuje. Vrba bude v Líšni zpestřením, říká

Taková pohoda ve Zlíně dlouho nebyla. V nejvyšší soutěži to byl roky stres, na jaře většinou lítý boj o záchranu. Teď si Červenkův výběr hýčká luxusní sedmibodový náskok na druhou Chrudim a může si pomalu chytat mančaft na nový ročník mezi elitou. Jak je však na moravské Letné zvykem, velké změny a nákladné transfery nečekejte.

Takovou dominanci v soutěži jste sami nečekali, že?

„Zpočátku jsme nevěděli, co máme od druhé ligy čekat. První zápas v Líšni skončil remízou, dohrávali jsme v deseti. Bod z horké půdy jsme brali. Když jsme jeli domů, říkal jsem, že jsme s tímto mužstvem schopní vyhrát i pět zápasů po sobě. Třeba 1:0. To se potom i ukázalo. Popasovali jsme se s tím rychle. Měli jsme pevnou obranu, za ní Standa Dostál. Hráli jsme účinný styl. Ze šancí, které jsme si vypracovali, jsme byli schopni skórovat. Soupeři jich měli míň a nevytěžili z nich góly. Ten půlrok bereme velice pozitivně a chceme na něho navázat na jaře, abychom to dotáhli do postupového cíle.“

Máte pochybnosti o tom, zda na vytečenou metu dosáhnete?

„Nemám. Jdeme si za tím přesvědčivě. Zvládneme to! Ale