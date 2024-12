Vrba o Líšni: K postupu potřebujeme zkušené hráče. Velká změna v klubu

Ve druhé nejvyšší soutěži bude od ledna křísit své trenérské jméno Pavel Vrba, nový kouč SK Líšeň. „Zaujalo mě, že nový majitel (Igor Fait) chce postoupit do první ligy. Doufám, že se nám to podaří,“ vyznal se v rozhovoru pro oficiální web klubu. Po boku měl Milana Valachoviče, jenž u týmu zůstává jako jeho pravá ruka a zároveň manažer.

V zeleném svetru se zabořil do křesla a povídal. Třeba o tom, jak je pro něj důležité, že dosavadní kouč Milan Valachovič neodešel po výměně majitele jinam a je připraven mu pomoct. „Ve spoustě věcí mi může pomoct. Jdu do klubu, který neznám tak dokonale jako on. Je obrovská výhoda, že budeme spolupracovat,“ sdělil Pavel Vrba, jenž prý zažil podobně rodinnou atmosféru kdysi v Púchově. „Tohle mi vyhovuje možná i víc než velkokluby,“ sdělil jednašedesátiletý kouč.

Líšeň je malý klub z okraje Brna, ovšem po nástupu ambiciózního miliardáře Faita plánuje obrovský rozmach. První metou je jarní útok na barážovou příčku, a kdyby nevyšel postup v této sezoně, v té příští už by měl určitě. Podmínky k tomu budou vytvořeny. Klub přechází z polo profesionalismu k ryzímu profesionalismu. Hráči už nebudou mít civilní zaměstnání. „Jiná cesta není, tyhle změny se musí provést,“ věděl Valachovič. „Nazval bych to slovem „očekávání“,“ řekl k celé transformaci.

Už v zimním přestupním termínu dorazí do Líšně posily, vesměs zvučného jména. Skloňují se jména Petržela, Řezník, Pospíšil či Pešek. „Věřím, že kádr, který je už dneska silný, bude ještě silnější,“ prohlásil hlavní trenér. „Budeme koukat i po mladých hráčích, ale je pravda, že teď chceme hlavně takové, kteří nám pomůžou s postupem. To od osmnácti nebo devatenáctiletých kluků nemůžete čekat. Spíš hledáme starší hráče s ligovými zkušenostmi,“ přiznal.

To dřív nebylo. Skromný klub z Kučerovy ulice neměl ekonomicky na to, aby přiváděl hotové borce. Nyní chce být Líšeň prvním týmem, který postoupí mezi elitu přes baráž s prvoligistou. „Dřív byly mezi soutěžemi větší rozdíly,“ věřil Vrba, že se to může podařit. Klidně už v červnu 2025. Proto byl bývalý kouč reprezentace, Plzně, Sparty či Baníku angažován. „Pro Brňáky budou nejzajímavější zápasy se Zbrojovkou,“ pochopil záhy, jak prestižní je městské derby.

V plánu je také zimní týdenní soustředění v turecké Antalyi.