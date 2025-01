Boží bojovník! Žižkov popíchl Líšeň a baví představením Petržely

Originální výkop v neděli v 10:15, busta Vlasty Buriana či vyhlášené klobásy. Důvodů, pro něž je Viktoria Žižkov kultovním klubem, je hned několik. Nyní k nim přidala i představovačku Milana Petržely. Sklízí za ni chválu ze všech stran.

„Je to masakr. Ta čísla jsou úplně někde jinde, než na co jsme zvyklí. Počítali jsme to sedm hodin od zveřejnění a video mělo napříč našimi sítěmi přes čtvrt milionu zhlédnutí. Navíc veškeré reakce, co jsme zaznamenali, jsou pozitivní,“ těší Wernera.

Celý nápad se zrodil již v období Vánoc, kdy byl příchod čtyřnásobného mistra ligy dotažen. Nejtěžší bylo zajistit, aby přestup neunikl na veřejnost před samotným videem. Možností, jak příchod oznámit, bylo přitom hned několik. Vyhrála ta nejhonosnější.

„Jak jsme se rozhodli, že to celé uděláme ve velkém, tak byl Jakub Kohák první varianta. S jeho prací jsme měli možnost se detailně seznámit loni, kdy u nás režíroval reklamní klipy reprezentace. Hned se do toho nadchnul a celé to se svým týmem vymyslel. Vybral si herce i lokaci na Vítkově. Natáčení proběhlo minulý čtvrtek a vše dokázali během dvou dnů zpracovat,“ chválí si na Žižkově práci režiséra, jenž se proslavil rolí gólmana Káji v seriálu Okresní přebor.

Kohák udělal z Petržely božího bojovníka, jenž přijde Janu Žižkovi na pomoc shůry. „Zdarec borci, tak su tady!“ představí se s úsměvem od ucha k uchu posila ze Slovácka.

Sportovní ředitel Pavel Hoftych dá na oslavu zadělat polévku z petržele. A husitští bojovníci, mezi nimiž byli ultras klubu a čtyři hráči v čele s nejlepším střelcem soutěže Tomášem Necidem , zahřmí klasické: „Děti moje, hrr na ně!“

Nechybí ani narážka na soka z Líšně, jenž měl o Petrželu rovněž zájem. „S Líšní se tak špičkujeme. Vše je ale v naprosto korektní rovině jen pro pobavení. Víme, že jsou naladění na stejnou notu,“ odmítá Werner, že by šlo o výraz neúcty k soupeři.

Celé video v dobových kostýmech se tak rychle stalo virálním. „Je to bez diskuze nejnákladnější projekt tohoto typu v historii klubu. Částku zveřejňovat nechceme, ale každý si dovede představit, že to levné nebylo. V titulkách vidíte, kolik lidí se na videu podílelo. Myslím, že Jakub Kohák to udělal prakticky zadarmo, jak se mu projekt zalíbil. Náklady pokryli sponzoři, proto jsou i na konci klipu vedení,“ připouští tiskový mluvčí, jenž zároveň dodává, že klub na video ještě naváže.

„Máme připraveny související akce. Fanouškům chceme ukázat, jak se video připravovalo. Jsou i plány, skrze něž budeme chtít zužitkovat Milanův dosah a potěšit jeho fanoušky,“ slibuje Žižkov, že celý projekt ještě neskončil.