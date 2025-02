Kouč Zbrojovky: Byl potřeba zásah. Co odchod Potočného a cesta Líšně?

Kádr, který na podzim padl téměř na úplné dno soutěže, v Brně přes zimní přestávku z velké části rozprášili. Kouči Jaroslavu Hynkovi se hlásilo jedenáct nových jmen, a to na všechny pozice v sestavě. Razantní proměnou prochází také zázemí a zajištění týmu, včetně moderních technologií. „Jde to správným směrem,“ soudí bývalý trenér pražské Dukly či slovenské Žiliny v rozhovoru pro iSport.cz a deník Sport.

Změn je opravdu hodně. Bude to chtít čas, než si vše sedne?

„Přes zimu jsme udělali hodně práce. I když hráči na spoustu věcí reagují pozitivně, tlak zápasů je vždycky něco jiného než tréninky a příprava. Až sezona ukáže, jak na tom jsme. Určitě bychom měli být silnější. Tým byl jednoznačně dobře doplněný. V létě k tomu nedošlo, a to i na základě domluvy s novými majiteli. Podívali jsme se na naše hráče, udělali analýzu. Někteří už nám do toho nezapadali. Věřím, že na jaře můžeme pokračovat v progresu a v budování kádru.“

Čekal jste až tolik nových hráčů?

„Zásah je opravdu velký, ale ten tým to potřeboval. Jasně, že si to musí sednout. Nechcete přivést jenom mladíky anebo zkušené. Muselo se to vybalancovat. Kluci jako Hofmann nebo Břečka už mají něco za sebou. Ve druhé lize potřebujete zkušenost. Břečku jsem chtěl už kdysi do Dukly. Tehdy zvolil Jablonec a pak šel do zahraničí. Teď jsme se domluvili se Slováckem, s nímž se nám nepodařilo uzavřít jiný přestup. Oba nám do toho zapadli charakterem, kvalitou i mentální stránkou. Jeden je pravák, druhý levák, takže máme vzadu variabilitu. Stoperskou pozici každopádně ještě budeme chtít do budoucna doplnit.“

Cítíte, že Hofmann a Břečka mají dostatečnou motivaci? Přece jen bývali léta zvyklí hrát v lepší soutěži.

„Jednoznačně to z nich vnímám. Nepatří do starého železa, starají se o sebe. Hned od začátku dávají svou mentalitu silně znát směrem do týmu. Po této stránce jsme vsadili na správné typy.“

Našli jsme v mladém Slovákovi Adamu Hradinovi stabilní brankářskou jedničku?

„Ještě přišel Lichtenberg (hostování z Mladé Boleslavi). Bylo to hodně na doporučení Tomáše Čechoviče, který má na starosti gólmany. Zatím nám dělají těžkou hlavu. Brankáři nás velice mile překvapili, jak k tomu přistupují.“

Co se změnilo pro vás osobně, když do klubu vstoupil nový majitel, společnost OneCap?