Z Ománu do Brna. Líšeň převezme Chytrý, bývalý asistent Šilhavého u reprezentace

Pracovní cesta do Ománu, kde Jiří Chytrý naposledy působil u národního týmu společně s věrným souputníkem Jaroslavem Šilhavým a původně si tam hledal jiné angažmá, jen o pár dnů posunula oficiální dohodu s ambiciózní Líšní. Jelikož se ze Středního východu vrací až v pátek, nebude vedení klubu sahat do přípravy dvojice Michal-Maléř. Příští sobotu proti Táborsku už bude Chytrý na lavičce.

Půjde o jeho první štaci v seniorském fotbale v roli hlavního kouče. Nemůže to být problém? „Ptali jsme se na to. Víme, jak to fungovalo u reprezentace,“ narážel výkonný ředitel Petr Kuba na obecně známý fakt, že v národním týmu byl hybnou pákou ohledně herní strategie právě asistent Chytrý, nikoliv Šilhavý. „U hráčů měl respekt, měli ho rádi. Reakce byly pozitivní“ dodal s potěšením. I proto po něm na brněnském předměstí sáhli.

Na koučovu práci bude dohlížet jeho mladší bratr Vlastimil, nový sportovní manažer klubu. Když šéfové jednali s vytipovanými adepty na tuto pozici, každého se zeptali, jakého trenéra by si přivedl. A Vlastimil Chytrý jmenoval právě sourozence Jiřího. Když ale věci nepůjdou podle představ, bude muset s bráchou řešit i nepříjemné záležitosti. Třeba i jeho vynucený odchod.

Otázkou zůstává, co bude s odvolaným Valachovičem. On sám se po derby se Zbrojovkou (1:4) vyjádřil, že by v klubu mohl zůstat v roli skauta. „Je to v jednání,“ uvedl neurčitě Kuba. Bývalý kouč má do konce dubna volno, pak se jeho budoucnost rozsekne. Nicméně se dá očekávat, že si dvojice Chytrý-Chytrý postaví kolem sebe nový štáb lidí.

Po výprasku s městským rivalem ztrácí Líšeň po 24. kole na barážovou příčku šest bodů, když z posledních pěti utkání vyhrála jediné. V klubu cítí, že letos ještě nejsou na postup připraveni, přes léto bude potřeba kádr pořádně a rozumně posílit. Tohle už bude ležet na bedrech manažera Chytrého a jeho spolupracovníků včetně skautského oddělení.

Nástupem vyhlášeného trenéra Martina Svědíka vzrostla Líšni pro novou sezonu konkurence. Zbrojovka půjde po prvním místu stejně dravě. Angažovala kvalitního kouče, v zádech má ekonomickou podporu miliardáře Vojtěcha Kačeny, chystá velké posily. „Určitě je Zbrojovka větší konkurent než byla před měsícem,“ uznal výkonný ředitel celku z Kučerovy ulice, který se v létě nejspíš přestěhuje za rivalem na stadion v Srbské ulici.