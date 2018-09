Jílek si liboval po sedmigólové nadílce Třinci: Tohle jsme potřebovali!

Ten udělal v sestavě jen tři kosmetické změny a rozdíl kvalit obou mužstev byl od první minuty znát. Dvakrát se trefil Jakub Plšek, Šimon Falta a po jedné brance přidali Václav Jemelka, Jiří Texl a Martin Sladký. „Na náš letošní vkus jsme nastříleli hodně branek. Pro hráče je každá trefa důležitá, navíc to byly dnes pěkné góly po rychlých kombinačních akcích. Na to apelujeme,“ naznačil důležitost poháru.

„Po vítězném zápase s Duklou nebyl důvod rotovat sestavou, chtěli jsme zachovat nějaký trend. Jsem rád, že se ve hře zase objevily věci, na kterých pracujeme,“ řekl.

Kouče však může trošku znervózňovat zdravotní stav jeho kádru. Ze hry totiž musel odstoupit Martin Hála a ani Lukáš Kalvach nedohrával duel stoprocentně v pořádku. „Je to trošku alarmující situace, která nás dost omezuje,“ posteskl si Jílek. „Navíc Štěrba měl horečku, takže taky nebyl. Snad se dá do Liberce do pořádku,“ připomněl absenci stopera, kterého v základu nahradil Roman Polom.

V obranné středové dvojici tak poprvé nastoupili dva leváci. Dozadu to Jemelkův parťák zvládl bez chyby, ale směrem dopředu měl Polom podle trenéra rezervy. „Pokud to má Roman přes nohu, není to ideální, protože leváci jsou ortodoxnější. I proto jsme vpravo nedotáčeli hru a vraceli balony brzo zpátky,“ všiml si.

Překvapením bylo, že ani v poháru proti slabšímu soupeři nedostal šanci krajní bek Michal Surzyn, jehož si Sigma v zimě stáhla z hostování v Pardubicích. Od té doby však člen širšího kádru reprezentační jednadvacítky na Hané nedostal v áčku ani jednu příležitost... „Možná si zasloužil šanci, uvažovali jsme o tom v poločase, ale upřednostnili jsme ofenzivnější typy hráčů. Soupeř by ho dozadu neprověřil, takže by to nebylo směrodatné,“ vysvětlil Jílek.

Šanci tak na půl hodiny dostali alespoň Ondřej Zmrzlý a Jakub Matoušek, talentovaní odchovanci, kteří v uplynulé sezoně vyhráli dorosteneckou ligu a za týden je čeká mládežnická Champions League proti slovinskému Mariboru. „V juniorce vypadají dobře, ale odhalilo to, že chlapský fotbal je o něčem jiném. Hlavně u Kuby Matouška byla výrazně vidět zbytečný nervozita. Čekal bych od něj, že za takového stavu se bude chovat daleko odvážněji,“ uzavřel kouč.