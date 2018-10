Vrba tleskal Chorému. Zvládl to velmi dobře, uznal plzeňský kouč

Jaké poznatky si z utkání proti třetiligovému soupeři odnesete?

„Je důležité, že jsme zápas takto zvládli. V poločase to bylo 4:0 a o postupu bylo víceméně rozhodnuto. Je pravda, že po pátém gólu jsme na můj vkus ubrali až moc a Vyškov se dostal do nějakých brejkových situací. Dal i hezký gól a měl další dvě šance. Ale měli jsme to pod kontrolou. Vyškov si za svůj výkon tu branku zasloužil. I lidé byli spokojení, že domácí skórovali.“

Pochválíte útočníka Tomáše Chorého za čtyři branky?

„Určitě. Zvlášť ten čtvrtý byl výstavní. Zápas zvládl velice dobře. Kdyby tu zidanovku neuměl, tak ji neudělá.“ (úsměv)

Proč jste zvolil rozestavení 3-5-2? Testoval jste si ho na Real Madrid v Lize mistrů?

„S Realem by to bylo spíš 5-4-1. Chtěl jsem, abychom měli větší převahu ve středu hřiště a měli v útočné fázi dva útočníky. Taky jsem si přál, aby hráči, kteří byli míň vytížení, dostali prostor. Proto tohle rozestavení.“

Máte nějaké vzpomínky na Vyškov?

„Někdy v roce 1981 jsem tady hrál s Prostějovem přátelák před druhou ligou. To jsem byl mladý a zajímavý hráč. Myslím, že to bylo na stejném hřišti.“

Ve Vyškově začínal s fotbalem váš svěřenec Milan Petržela. Zdůrazňoval to nějak?

„Teď mají hráči tři dny volno s individuálním plánem. Myslím, že to bude v pátek, v sobotu a v neděli zdůrazňovat tady. Určitě se bude všude ukazovat. Všichni budou vědět, že se vrátil domů.“ (úsměv)