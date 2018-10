Zavadil po návratu Opavy: Konečně doma! Tolik lidí jsem ale nečekal

Jak jste si vychutnal comeback na opavský stadion?

„Musím říct, že jsem nečekal přes pět tisíc lidí. Myslel jsem, že bude trošku míň. Atmosféra byla fantastická. Je rozdíl hrát tady anebo v Brně. Takové prostředí vás donutí vydat ze sebe ještě víc, jet na krev. Je to úplně něco jiného. I soupeř si to užil, hrál velice dobře. Je vidět, že má Jihlava vynikající hráče. Ale my jsme to nakonec zvládli. Říkali jsme si: Konečně doma.“

Na třetí kolo domácího poháru měl zápas velkou kvalitu. Souhlasíte?

„Jo, bylo to nahoru dolů. Na obou stranách byly šance. Zápas měl vysoké parametry. Když jsme se rozkoukali, byla od nás první půle velmi dobrá. Několikrát jsme nedokázali doklepnout balon, který byl na čáře. To je škoda.“

Proč jste si nevzal penaltu?

„Byl jsem určený jako první. Chtěl jsem jít, ale Jurec (Václav Jurečka) si řekl, jestli by si to nemohl jít kopnout. Viděl jsem, že si věří, tak jsem mu to nechal. Zvládl to výborně.“

Co kdyby nedal?

„No, hodně riskoval. Asi by dostal facky.“ (úsměv)

Jak se vám líbil závěrečný ohňostroj za tribunou?

„Nevěděli jsme o tom. Nevím, čí je to práce. Ale bylo to pěkné.“