Plzeň – Baník 2:3 po prodl. Oslabení hosté vydřeli postup, rozhodl Fleišman

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 34. Chorý, 90+6. R. Procházka Hosté: 73. J. Šašinka, 80. Fleišman, 111. Fleišman Sestavy Domácí: Kozáčik – Řezník (C) (72. Petržela), Pernica, Hájek, Havel – Ekpai, R. Procházka, Bucha (104. Čermák), Kopic (59. Zeman) – Chorý, Řezníček (77. Hořava). Hosté: Budinský – Mšaninov, V. Procházka (C), Šindelář, Fleišman – Fillo, Jánoš (108. Breda), Jirásek, Granečný (81. Stronati) – O. Šašinka (46. J. Šašinka), Diop (59. Holzer). Karty Domácí: Bucha, Chorý, Ekpai, Zeman Hosté: V. Procházka, Mešaninov, V. Procházka Rozhodčí Zelinka – Podaný, Hock Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 3 503 diváků

Fotbalisté Jablonce překvapivě prohráli v osmifinále domácího poháru MOL Cupu v Karviné 0:1 a finálovou účast z minulého ročníku nezopakují. Zápas rozhodl ve 48. minutě po rohu slovenský obránce Ján Krivák. Severočeský celek, účastník Evropské ligy, své šance neproměnil a jednou trefil tyč.

Zatímco Jablonec, který letos poprvé startuje ve skupině Evropské ligy, nastoupil skoro v nejsilnější sestavě, karvinský trenér Roman Nádvorník šetřil některé opory. Hosté měli celý první poločas převahu, ale gólově se neprosadili. Těsně před pauzou spadl Hanouskův centr na tyč, na druhé straně chvíli předtím přestřelil Ba Loua.

Vstup do druhého dějství vyšel domácím. Ve 48. minutě prošel prodloužený centr z rohového kopu na zadní tyč, kde jej doklepl do sítě Krivák a připsal si druhý soutěžní gól po letním příchodu do Karviné.

V 61. minutě mohl srovnat Ikaunieks, ale domácího brankáře Pastornického ve velké šanci nepřekonal. Finalista minulého ročníku v závěru tlačil, ale vyrovnání se nedočkal. Jablonec prohrál poprvé po osmi soutěžních zápasech a po více než měsíci. Karviná, které patří v lize až čtrnácté místo, postoupila do čtvrtfinále poháru podruhé v historii.