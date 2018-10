Hrdina Fleišman: Nevěděl jsem, co s míčem, tak jsem ho práskl na bránu

Váš trenér říkal, že jste pro něj všichni hrdinové, vy sám jste dal dva góly. Cítíte se jako hrdina?

„Osobně se jako hrdina necítím. Přijeli jsme sem pro postup, to se nám povedlo, i když to bylo velmi náročné. Góly, které jsem dal, vyplynuly z práce celého mančaftu, a jsem teď šťastný, že jsme to zvládli. Těch sto dvacet minut bude asi druhý den znát, ale máme dva dny, abychom se připravili, a pak si to rozdáme o ligové body s Plzní znova.“

Byli jste hodně zlomení po vyrovnávacím góle v 95. minutě?

„Sám jste řekl, že to bylo v devadesáté páté… Když rozhodčí oznámí, že bude nastavovat tři minuty, tak to určitě v hlavě něco zanechá. Ale trenér nás uklidňoval, říkal, ať se soustředíme, že to zkusíme dohrát důstojně. A při mém vítězném gólu bylo i trochu náhody, protože už jsem nevěděl, co s balonem, tak jsem to prásknul na bránu. A díky bohu to tam propadlo.“

Myslíte, že vaši střelu plzeňský gólman Matúš Kozáčik podcenil? Byla to jeho chyba?

„Když dostane takový gól, může se to samozřejmě označit za jeho chybu. Ale já jsem balon celou jeho trajektorii viděl a fakt mu zaplaval. Trefil jsem to čistě.“