Slávista Jugas po comebacku: Bude těžké vrátit se do sestavy

Jak se cítíte?

„Zranění je delší dobu pryč, už jsem nějaký čas trénoval. Není jednoduché naskočit do rozjetého vlaku, ale myslím, že to nebylo špatné. Jsem rád, že jsme vyhráli a jdeme v poháru dál.“

Bitvu s Chrudimí hodnotíte jak? Vypadalo to, že jste se proti outsiderovi ani nemuseli vydat ze všech sil.

„Někteří podle mě ani nehráli naplno. Je to škoda, protože fanoušci přijdou na fotbal a chtějí něco vidět, chtějí vidět góly. Druhý poločas mohl být určitě lepší.“

Zranil jste se ještě před startem ligy. Byla pro vás dlouhá pauza náročná?

„Hodně náročná. Bylo to nejtěžší zranění mojí kariéry. Čekal jsem, že návrat bude jednodušší, ale bohužel. Chvilku to potrvá, snad se do toho dostanu co nejrychleji.“

Co bylo na zranění nejhorší? První dny, kdy jste musel zlou novinu vstřebat?

„Ze začátku nebyla diagnóza úplně přesná, ustálila se až časem. Když víte konečný verdikt, že to bude na osm týdnů, tak se s tím smíříte. Nejhorší je sledovat zápasy z lavičky nebo z tribuny, když můžete jen fandit.“

Byl jste po dlouhé absenci před zápasem nervózní?

„Při vší úctě, hráli jsme proti druholigovému týmu. Bylo to jednodušší, než skočit do nějakého těžkého zápasu v lize.“

Nepřekvapila vás Chrudim? Zdálo se, že je hotovo, přesto dvacet minut před koncem stihla snížit na 1:3 a celkově neodehrála špatný zápas.

„Na takovém stadionu a proti takovému soupeři se každý vybičuje. Chrudim hrála dobře, měla šance a mohla dát i víc gólů. Sympatický výkon, děkuju za jejich hru.“

Slavii to teď v obraně klape, má nejlepší defenzivu v lize. Jak těžké bude dostat se do sestavy?

„Hodně těžké. Teď ta šance není velká, ale mám cíl dojet podzim a na jaro si to místo vzít zpátky. Samozřejmě sportovně, ne nějak jinak.“