Pět gólů je moc, blesklo mi hlavou, abych nedostal víc, přiznal Pastornický | iSport.cz

Vše se pro něj přitom vyvíjelo dobře. Pastornický po sedmdesáti vteřinách v jasné tutovce vychytal Micka Van Burena a dal tak vzpomenout na sobotu, kdy „sešívané“ pro změnu vyčapal liberecký Filip Nguyen. A naděje Slezanů držel v první půlhodině, kdy to Slavii tolik nešlo, dál.

Jenže těsně před pauzou to přišlo… „Důležité bylo přežít poločas, ale na jeho konci jsme dostali dva góly. To už bylo moc,“ litoval Pastornický. „O poločase jsme si řekli, že na ně vlítneme, dáme gól a ještě se třeba budou bát o výsledek. Místo toho jsme udělali další chybu po mém výkopu a už se s tím nedalo nic moc dělat. Děláme hrubé individuální chyby v obraně, záložníci na šestnáctce spí.“

Po přestávce vedoucí tým FORTUNA:LIGY ještě přidal, nakonec se skóre zastavilo na pěti brankách. „Za stavu 0:0 jsme tam měli šance, mohlo se nám hrát trochu lépe, kdybychom je proměnili. Ale Slavia má kvalitu, kterou dokazuje i v evropských pohárech, takže všechno se uhrát nedá,“ podotkl Pastornický. „Nemůžeme se na to vymlouvat, ale tentokrát to bylo naše béčko. Měli jsme tam i kluka z devatenáctky,“ dodal k sestavě.

Pastornického pohárová mise nyní končí, a na nějakou dobu pravděpodobně přijde o „pořádné“ vytížení. Na premiérovou příležitost v lize totiž stále čeká a vypadá to, že jednička Martin Berkovec jej jen tak do branky nepustí. „Je to tak. Berky teď chytá dobře, trenér zatím nemá důvod něco měnit. Musím počkat,“ uzavřel smířlivě s úsměvem.

