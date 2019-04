Ščasný o situaci Sparty: Faktorů je víc, věříme, že důvody známe | iSport.cz

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25. Souček, 45+3. Souček, 51. Masopust Hosté: Sestavy Domácí: Kolář – Frydrych, Ngadeu, Deli, Bořil – Král, Souček – Masopust, Hušbauer (C), Olayinka – van Buren. Hosté: Heča – Zahustel, Costa (C), Štetina, Hanousek – Hložek, Hašek, Frýdek, Kanga, Plavšič – Drchal. Karty Domácí: Buren, Bořil Hosté: Costa, Frýdek, Kanga, Tetteh Rozhodčí Pechanec – Paták, Dobrovolný, Ardeleanu. Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 16 264 diváků

Čím si vysvětlujete takový výkon mužstva?

„V první řadě je potřeba říct, že Slavia byla celý zápas lepší. Od první do poslední minuty. Ale zároveň jsme jim všechny nebezpečné situace nabídli vlastními chybami. Zápas jsme vůbec nezvládli psychicky. Nepodrželi jsme balon, nevyrovnali jsme se s agresivitou Slavie. Byla ve všem lepší.“

Nemáte obavy, že na mužstvu poslední dva nevydařené zápasy zanechají stopy do zbytku sezony?

„To ukáže čas. Musíme udělat všechno proto, aby se to nestalo. Prohráli jsme na Slavii, což se může stát. Ale nikoliv už způsob, jakým jsme prohráli.“

Vrací se na Letnou podzimní deprese, nebo je tohle jiná situace?

„S podzimem to zatím nechci srovnávat. Dnešní porážka byla samozřejmě deprimující, je to nepříjemné. Ale když jsme v dřívější době byli ve sračkách, tak by se to dalo pochopit. Teď je to jiné. Uvidíme, jaký bude další vývoj. Musíme se oklepat, posbírat psychické síly a hrát dál.“

Přišli jste o poslední šanci na trofej, mrzí porážka o to víc?

„Jednoznačně. Vyhrát pohár byl náš vnitřní cíl. Tímhle jsme si tu možnost zavřeli. Štve mě to, ale nic s tím neudělám, je to pryč. Bohužel...“

Co Spartu do téhle situace dostalo?

„Přemýšlel jsem nad tím. Faktorů je samozřejmě víc, nebudu to teď rozebírat. Ale ani jeden z nich nemůže omluvit nedělní porážku s Karvinou. Věříme, že důvody známe, analyzujeme to. Bezprostředně po zápase se do toho nebudu pouštět.“

Ukáže nadstavba, kde vás čekají těžké zápasy se soupeři z ligové špičky, jestli nastal posun?

„Jednoznačně. Jak teď budeme reagovat, ukáže naši sílu. Jestli jsme schopní se z toho poučit a v dalším zápase hrát podstatně líp.“

Opět proti vám ze standardky skóroval Tomáš Souček, jak si to vysvětlujete?

„Na standardky se zaměřujeme. Konkrétně na Součka jsme při bránění už vystřídali čtyři hráče, ale gól nám stejně vždycky dá. Oni tyhle situace výborně kopou. Stejně jako v celé hře při standardkách dobře používají agresivitu.“

