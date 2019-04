Finálový smolař Masopust: Snad konečně vyhraju. Myslí na double | iSport.cz

Už aby to vyšlo, že?

„Jo, mám z toho radost, ale jsme expert tak leda na druhá místa. Ve finále budu už počtvrté za pět let, tak doufám, že konečně vyhraju.

Myslíte na double?

„Jo, je to obojí ve hře...“

Říkáte to tak nesměle, jako byste to nechtěl zakřiknout.

„No, ale proč ne, bylo by to skvělý. Jsou to naše cíle.“

Víte, že poslední double Slavie je z protektorátu?

„Ne, vůbec tuhle historii neznám.“

Z pohledu šancí mohl být pro vás výsledek ještě příznivější, že?

„Ano, ještě jsme toho hodně neproměnili. Dneska jsme hráli fakt dobře, musím říct.“

Třeba i proto, že jste se oprostili od negativních emocí z předchozího derby?

„To nevím, první derby bylo asi zbytečně moc agresivní a trpěl tím fotbal. Ale derby takové asi je. Dneska jsme každopádně ukázali tu lepší stránku derby.“

Přesto jste se do konfliktu dostali, na konci prvního poločasu. Bylo pro vás důležité to hodit za hlavu?

„Bylo, vedli jsme 2:0, to jsme chtěli, a v kabině jsme si pak říkali, že od té hry, kterou jsme předváděli, nesmíme ustoupit. A zároveň se nenechat zatáhnout do tohohle.“

