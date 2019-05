Slavia mocně touží získat double, tedy chce kromě mistovského titulu dosáhnout i na pohárový triumf. Hrát se bude na neutrální půdě v Olomouci, to ale nic nemění na tom, že Slavia je jasným favoritem. Její výhře věří 94 procent tipérů a sázet se na Pražany dá v kurzu 1,43:1.

Že by se opakoval výsledek z neděli, tedy, že by zápas neměl po devadesáti minutách vítěze, tomu věří pouhé jedno procento sázkařů (4,53:1) a triumf Baníku preferuje na tiketech pět procent sázkařů (8,37:1) Podle Světlíkové se dále sází na to, že Slavia povede už po první půli.

Finále MOL Cupu se hraje ve středu od 19:00 na stadionu Sigmy Olomouc.