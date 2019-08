Výhra, ale i šlendrián. Jako když ve vás doktor nechá nůžky, řekl Csaplár | iSport.cz

Splnili jste povinnost?

„Splněná povinnost za A, spousta hezkých věcí za B. Dali jsme góly, líbilo se mi, že Uničov nezalezl a chtěl hrát dopředu, takže to bylo pro diváka atraktivní utkání. Do stavu 3:0 se mi to líbilo, pak už jsme tam předvedli takové chyby... Ztráta koncentrace, hanebnost, školácké chyby a soupeř trestá. Ne že by mi to pokazilo celkový dojem, protože jsme vyhráli 4:1, což je dobré. Ale člověk si stejně říká, proč se tohle děje.

Máte pro to vysvětlení? Je to českou mentalitou, že si hráči rádi uleví?

„Nevím, jestli je to jen českou mentalitou. Děje se to i jinde, ale tohle prostě dělají slabí. Je to stejné, jako když vás operují, doktorovi se povede udělat bypass, ale nechá ve vás nůžky. Nazývám to neprofesionalitou a šlendriánem, koncentrace musí být přece od A do Z. Nechci, aby to vyznělo, že jsem z celkového dojmu zklamaný, vždyť Uničov hraje nahoře třetí ligy, předvádí dobrý fotbal a my to zvládli. Ale z mého odborného zlínského hlediska tam byla spousta špatných věcí.“

A pozitiva?

„Čtyři góly. Rozumíte, co to pro nás znamená? Prohráli jsme 1:4 doma s Karvinou, a když si pustíte všechny naše šance... Vždycky říkám, že my máme mámy a táty všech šancí. Moc vyloženějších šancí neexistuje a to, co my nedáme, je neuvěřitelné. Provází nás to dlouho, máme s tím ohromný problém. Takže čtyři nastřílené góly jsou pozitivem.“

Byla taková reakce právě po tom domácím debaklu od Karviné hodně důležitá?

„Kdybychom nepostoupili, byl by to velký průšvih. Sami bychom se dostali hodně dolů. To, že jsme postoupili celkem jistě a zkušeně, je trošku vysvobození z té porážky. Po Karviné jsem se díval na video a zjistil, že hra nebyla zase tak hrozná, ale hrozný byl výsledek.“

V brance byl Matej Rakovan, znamená to změnu jedničky?

„Ne, jsem konzervativní trenér, nepatřím mezi příznivce velkých změn. Standa Dostál nás podržel v několika zápasech a já nečekám na nějakou jeho chybu, abych udělal razantní změny. Rakovan má super přístup, klobouk dolů, jak trénuje. I dnes byl výborný, chytil šance, ale nemůžou chytat oba. Máme dva super brankáře.“

Na začátku sezony jste říkal, že si nejdřív ve Zlíně vše zanalyzujete a v období repre pauzy z toho uděláte nějaký výstup...

„Už se to blíží, budeme chtít posílit celý klub. Není to o Csaplárovi, že si něco vymyslel a jde proti klubu. My všichni víme, že někoho potřebujeme, víme i posty. Ale není to jen o hráčích. Je to o hardwaru, to znamená zázemí. Je to ale i o softwaru – lidech, třeba dalších trenérech. Jde o komplexní zprávu, ale ještě uvidíme, jak to bude vypadat po Budějovicích. Možná ta facka s Karvinou byla dobrá, protože kdybychom vyhráli, jsme čtvrtí a výsledek by mohl zakrýt věci, které by se měly změnit a posunout. Takhle jsme ostražitější.“