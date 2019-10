Pilař srazil Duklu dvěma góly a chválil parťáka: Evropská liga? Proč ne | iSport.cz

Olomouc-Dukla 4:0 – jasná osmifinálová záležitost, ke které přispěl dvěma trefami i křídelník Václav Pilař. Zejména ta první (na 2:0) stála za to. Španělský spoluhráč Pablo González překvapivě rozehrál přímý kop, Pilař si povodil beka a tvrdou ranou skóroval. Gól jako dřív, když válel za Plzeň či reprezentaci. „Ale hlavně mě těší postup, chceme dojít co nejdál,“ vyhlásil ambiciózně.

Souhlasíte, že navzdory výhře 4:0 byl průběh celkem vyrovnaný, jak říkal spoluhráč Yunis?

„Určitě, Dukla hrála kombinačně moc dobře. Nebála se hrát, byla silná na balonu, což jsme poznali. Klobouk dolů, že sem přijede druholigový mančaft a takhle se prezentuje. My jsme však potrestali její chyby v rozehrávce, byli jsme dobře připravení. Napadali jsme je a hlavně to bylo o tom, že jsme využili naše šance.“

Vy sám jste se dvakrát trefil.

„Užil jsem si to, jsem rád, že jsem celou sezonu zdravý. Postup mě těší, v každém zápase chci pomoct týmu a tenhle jsme museli zvládnout, protože jinak by to byl průšvih. To je vždycky těžké na hlavu, o to víc si vážíme toho, že jsme úkol splnili. A teď už se chystáme na Boleslav.“

Vzpomněl jste si, že naposledy jste se dvakrát trefil před osmi lety právě proti Dukle?

„Jo, jo. (úsměv) Pamatuju si, že jsme tam s Plzní vyhráli a já dal dva góly.“

O tom vašem dnešním prvním řekl trenér Dukly Roman Skuhravý, že takový gól snad ještě nikdy neviděl...

„Pablo González rozehrával standardní situaci, proběhl mezi námi oční kontakt, protože domluva s ním je horší... (smích) Hezky mi to dal, já naznačil bekovi střelu, on mi zbaštil zasekávačku a vystřelil jsem až potom. U toho druhého dával dobrý centr do kapsy Tomáš Zahradníček, to už bylo lehčí.“

Takže španělsko-česká improvizace?

„Přesně tak, Pablo je chytrej fotbalista.“

Zbývají tři zápasy a jste v Evropské lize, vnímáte to?

„Samozřejmě, proč ne? Postoupili jsme mezi osm mančaftů, hraje se na jeden zápas, může se stát cokoli. Chtěli bychom dojít co nejdál. Bylo na nás dnes vidět, že to chceme za každou cenu zvládnout. Je to cesta do Evropy, byla by škoda se o ni nepokusit.“

Ukázalo se, že z levé strany vám to sedí víc než zprava?

„Je to tak, ale zprava dávám zase asi víc centrů. Někdy se protáčíme, ale levá strana je mi blíž. Hrál jsem tam v kariéře více zápasů, ale nevadí mi to třeba ani na podhrotu.“

Zdraví konečně drží?

„Když jsem přišel do Olomouce, koleno už bylo v pořádku, bohužel se pak začaly ozývat svalové problémy, které jsem nikdy neměl. Dlouho jsem bojoval s trhlinkou, možná jsem někdy začal trénovat zbytečně brzo. Teď hodně regeneruju, pracuju na tom.“