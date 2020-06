Hoftych o postupu do finále poháru: Kuchta je pako, před kluky smekám | iSport.cz

Vaše hodnocení?

„Věděli jsme, že Sigma musí vyhrát, byla pod tlakem. To nám vyhovovalo. Trošku jsme tedy pozměnili sestavu, abychom Malinského s Kuchtou pošetřili. Mají toho hodně. Olomoučtí stopeři jsou výborní hlavičkáři, takže jsme zvolili menšího hráče, aby si ho hůře hledali. Baluta je sice malý krtek, ale umí podržet balon. Nechtěli jsme napadat, ale spíš hrát elasticky v bloku a chodit do brejků. Jako Baník, proti kterému sice Sigma hrála výborně, ale on ji trestal z jednoduchých protiútoků, protože Beneš s Jemelkou to nemají rádi. Šetřili jsme síly a chodili nahoru, což se nám podařilo.“

Až do hloupého vyloučení Kuchty, který dostal dvě žluté karty za patnáct minut jako žolík. Co mu řeknete?

„Po vyloučení to bylo perné odolávání centrovaných míčů. Co mu řeknu? Už jsme mu řekli... První byla podle mě v kontextu utkání hodně přísná, druhou bych nazval možná trochu instinktem. Ale je to blbost, dostane asi nějaký peněžní trest od nás a ještě se bude muset vyrovnat s kabinou. Nedovedu si představit, že by Sigma vyrovnala a my hráli ještě dvakrát patnáct minut prodloužení. To by nás muselo poznamenat do zbytku sezony. Je to pako.“

Konec byl asi hodně na nervy, že?

„Vzpomenu slavnou Csaplárovu past, my jsme rádi, že nesklapla. Konec byl nechutný, čas vůbec neutíkal. Na omdlení. Smekám před klukama, někteří mají osmý zápas za necelý měsíc. Jsme rádi za finále doma.“

Povězte, kde se to zlomilo, že najednou Slovan takhle válí? Na začátku podzimu to haprovalo...

„Liberec je velmi pozitivní město, v klubu pracují lidi vytvářející dobrou atmosféru. Fungujeme skvěle s realizačním týmem. Hráči cítí, že náš fotbal jim vyhovuje. Samozřejmě k tomu potřebujeme body.“

Najdete konkrétní moment, kdy se vše otočilo do pozitivna?

„Vidím tam několik bodů. První byl v Karviné. Kdybychom ten zápas nezvládli, tak bych asi už netrénoval. Pak jsme se nějak zachytili ve střední skupině a byli relativně v klidu.“

A co ta změna v herním způsobu?

„Hráči byli zvyklí na fotbal s hodně dotyky v málo nebezpečných prostorech, my jsme přišli s trochou jinou vizí. Paradoxně odešel Breite nebo Potočný, kteří byli sice lídři a kvalitní fotbalisti, ale aspoň se musela kabina vyprofilovat trochu jinak. Někteří si vydobyli svou pozici a chytili šanci za pačesy.“

Co říkáte na pokřiky olomouckých tribun na vašeho kamaráda Radoslava Látala?

„Taky jsem to zažil v Trnavě. Nedařilo se nám, tak se na mě křičelo. Víte, být hlavním trenérem je hezká práce, když se daří, a nehezká, když to nejde. Jsme za to sice nějak placení, ale nezávidím nikomu, když se dostane pod tlak fanoušků. My teď naštěstí jedeme na jiné vlně.“

Už v sobotu hrajete na Spartě, s čím do něj půjdete?

„To nevím. Budeme počítat padlé, protože někteří měli křeče, což nebývá zvykem. Náročný program se kumuluje. Přál bych si, aby dnes Sparta hrála s Plzní třeba 3:3, odehrála dvě prodloužení a rozhodlo se až na penalty, aby se fyzicky taky trochu vyždímala.“ (úsměv)