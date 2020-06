Olomouc - Liberec 1:2. Slovan prvním finalistou poháru, dohrával v deseti | iSport.cz

Liberec postoupil do finále poprvé od svého posledního celkového triumfu v poháru v roce 2015. O vítěznou trofej si Slovan 1. července zahraje s lepším z večerního druhého semifinále mezi Spartou a Plzní.

Semifinále MOL Cupu se původně mělo hrát v dubnu, kvůli koronavirové pandemii ale bylo odloženo. Na stadionu po dalším uvolnění opatření proti nemoci covid-19 mohlo být 2500 osob včetně všech aktérů zápasu, do hlediště se tak dostalo 1807 diváků.

Úvod přinesl opatrný fotbal a diváci čekali na první šanci do 14. minuty. Chytil pustil míč uprostřed hřiště Gonzálezovi, jehož střela mířila metr nad břevno. O deset minut později zahrozil také Liberec. Baluta z levé strany hledal na malém vápně Peška a tomu před prázdnou brankou k zakončení chyběl pouze krok.

V 29. minutě se už hostující záložník dočkal. Na zadní tyči našel centr Koscelníka z pravé strany, a přestože se Mandousovi proti jeho hlavičce ještě podařilo zasáhnout, inkasovanému gólu nezabránil.

Domácím muselo zatrnout také pět minut před pauzou, kdy rozhodčí Orel u videa přezkoumával situaci v domácím vápně. Penaltu za možnou Jemelkovu ruku však nenařídil. Liberec to dlouho mrzet nemuselo. V nastavení první půle se k přímému kopu po faulu Housky postavil Alibekov a ukázkovým pokusem přes zeď poslal hosty do dvoubrankového vedení.

Druhý poločas začal aktivně a v 50. minutě střílel Juliš po centru Gonzáleze těsně nad. Šance Olomouce na zvrat udržel o minutu později Mandous, když zneškodnil přízemní střelu Peška k přední tyči.

Vzápětí Olomouc snížila. Střídající Zahradníček zatáhl v 54. minutě míč po pravé straně a nacentroval do vápna, kde se hlavou do protipohybu brankáře Knoblocha prosadil Juliš. Stejnou spolupráci Hanáci zopakovali o pět minut později, tentokrát ale Knobloch Julišovo zakončení chytil.

V 73. minutě dostal na druhé straně míč do sítě střídající Kuchta, ale pomohl si při tom rukou a rozhodčí Orel ho po druhé žluté kartě vyloučil. Olomouc si v přesilovce vytvořila výraznou převahu, do vyložených šancí se ale nedostávala. Výjimkou byla šance z 88. minuty, kdy Juliš přestřelil. V nastavení ještě na zadní tyči zakončoval Beneš, mířil však nad.

Radoslav Látal (trenér Olomouce): „Je to pro nás obrovské zklamání. Dnes jsme mohli zachránit sezonu a dostat se do finále. Stejně jako dalších iks zápasů v sezoně jsme ale ani tento nezvládli. Hlavně první poločas, kde jsme si po brejcích nechali dát dva góly po našich chybách. Upozorňoval jsem hráče na to, abychom hráli na nulu vzadu, protože Liberec bude hrát na brejky a zatáhne se. V druhém poločase jsme se trochu zvedli a měli jsme tam náznaky po pravé straně, kde to Zahradníček trochu oživil. Po vyloučení už to bylo takové křečovité, ještě tam měl jednu šanci Juliš. Cíle jsme v této sezoně nesplnili. Nezvládli jsme hlavně lehčí zápasy, kdy mužstva přijela a zatáhla se. Odehráli jsme tu krásné zápasy se Spartou nebo se Slavií, ale zápasy do plné obrany jsme nezvládli.“

Pavel Hoftych (trenér Liberce): „Trochu jsme pozměnili sestavu, potřebovali jsme pošetřit Malinského s Kuchtou, kteří už toho měli hodně. Rozhodli jsme se do útoku pro Balutu z toho důvodu, že Jemelka s Benešem jsou výborní hlavičkáři. A když před ně přijde menší hráč, je to pro ně paradoxně komplikovanější. Nechtěli jsme Sigmu napadat vysoko, protože hráči už toho mají dost naběháno. Chtěli jsme Olomouc pomocí elastického a dynamického bloku nachytat na brejky, to se nám podařilo. Dali jsme krásnou branku a měli jsme několik dalších brejkových situací. Soupeře jsme do ničeho nepustili a po střele Alibekova vedli 2:0. Věděli jsme, že ale není dohráno, soupeř dal krásný gól na 2:1 Julišem. Po vyloučení Kuchty už to bylo perné odolávání centrovaným míčům. Naštěstí jsme nešli do prodloužení, tam už by to pro nás v deseti lidech bylo těžké. Jsme rádi, že jsme ve finále.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 54. Juliš Hosté: 29. Pešek, 45+1. Alibekov Sestavy Domácí: Mandous – Sladký (46. Zahradníček), Jemelka, Beneš (C), Vepřek (83. Greššák) – Breite – Gonzalez (77. Yunis), Houska, Chytil, Falta (65. Hála) – Juliš Hosté: Knobloch – Koscelník, Kačaraba, Karafiát , Mikula (C) – Mara, Alibekov – Pešek (90+1. Michal), Hromada (59. Kuchta), Zeman (59. Malinský) – Baluta (83. Rondič) Karty Domácí: Houska, Beneš Hosté: Mara, Kuchta, Kuchta, Baluta, Knobloch Rozhodčí Orel – Blažej, Hock Stadion Andrův stadion, Olomouc Návštěva 1 807 diváků

SESTŘIH: Liberec - Baník 0:0. Ve skupině o titul jsou nakonec domácí i hosté

SESTŘIH: Olomouc - Plzeň 0:1. Viktoria neztratila dech, rozhodl Hořava