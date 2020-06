Hancko: Neskutečně jsme narostli. Se Štetinou bojujeme jeden za druhého | iSport.cz

Znovu byl dominantní sparťanskou silou. Stoper Dávid Hancko vysekl další parádní výkon, společně s parťákem Lukášem Štetinou až do úplného závěru drželi Plzeň v pohárovém semifinále na distanc. „Tohle jsou zápasy, ve kterých rozhoduje to, kdo chce víc uspět. To jsme byli my,“ radoval se po postupu slovenský reprezentant.

V čem byl největší rozdíl oproti ligovému utkání?

„Naše celková kvalita byla lepší. Za poslední zápasy jsme neskutečně narostli, máme větší sebevědomí, jsme týmovější, na hřišti necháme všechno. Teď jsme to dokonale ukázali. Tohle jsou zápasy, ve kterých rozhoduje to, kdo chce víc uspět. To jsme byli my.“

Pomohl vám rychlý úvodní gól, že?

„Určitě nám to dodalo klid. Věděli jsme, že umíme udeřit i ve druhém poločase, ukázali jsme to na Slovácku i v Karviné. Hodně nám pomohl i druhý gól. Měli jsme pak obrovskou ochotu pracovat.“

Trefit jste se mohl i vy, z přímého kopu vám chyběl kousek. Mrzí to hodně?

„Dokud vyhráváme, tak mě to nemrzí. Kdyby to skončilo 1:1, bylo by to horší. Mě hlavně těší, jak fungovala obrana a celkově mužstvo. U toho přímáku chyběl kousek, je to škoda.“

Opět jste si skvěle vyhověli s Lukášem Štetinou. Čím to je, že vám to takhle klape?

„Je to o vzájemné podpoře. Bojujeme jeden za druhého, funguje nám to i takticky. Dobře vytlačujeme hřiště nahoru, jsme taková harmonika. Zvládáme to uběhat, to je hlavní.“

V závěru se Plzeň vrátila do utkání. Neměl jste strach, že byste skvěle rozjetý duel mohli ještě ztratit?

„Nebyl jsem nervózní. Vím, jak jsme zvládli zápas na Slovácku i ty předchozí duely. Dokázali jsme si to pohlídat.“