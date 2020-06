Kotal: Chci po hráčích, aby se nebáli. Ze Štetiny mám velkou radost | iSport.cz

MOMENTY semifinále MOL Cupu: S přehledem proměněná penalta i neplatný gól VŠECHNA VIDEA ZDE

Před měsícem jste Plzni 1:2 podlehli. Co se od té chvíle změnilo?

„Změnilo se, že jsme vstřelili více branek než soupeř. Úspěch vězel v tom, že jsme byli efektivnější.“

Byl to nejlepší výkon Sparty pod vaším velením?

„Sice je to vítězství nad Plzní, ale třeba druhý poločas v Karviné by z mého pohledu po fotbalové stránce ještě lepší. Tentokrát to byl spíš boj. V zápase byly chvíle, kdy byla lepší Plzeň, nebezpečné situace se přelévaly z jedné strany na druhou. Rozhodla naše efektivita.“

V lize jste vyhráli pět zápasů v řadě, ale občas jste byli nařčeni, že proti slabším soupeřům. Berete tuto výhru jako signál, že skolíte i silnější mužstva?

„Respektuji sílu každého soupeře, ale každého chceme také porazit. Proti Plzni jsme museli být trpěliví v rozehrávce. Občas jsem v ní viděl až moc velkou drzost na můj vkus, ale zvládli jsme to. Neudělali jsme žádnou chybu při zakládání útoků, což bylo velmi důležité. A pak je tu efektivita – druhý gól byl opravdu nádherný. Do vápna přišel perfektní centr od Bořka Dočkala a skvělé zakončení Libora Kozáka.“

O Spartě se často říkávalo, že je křehká. Cítíte, že se tohle mění?

„Všechno bylo o hrubých chybách. Když je nebudeme dělat, není žádný problém. Kvalita našeho kádru je velká. V posledních zápasech se nám dařilo góly střílet a zároveň neinkasovat. I proto máme dobré výsledky. Chci po hráčích, aby se nebáli hrát. I v obranné fázi, kde je určitá míra rizika. Například Plzeň velmi dobře napadá, ale my si s tím poradili a dokázali jsme ji i ohrozit.“

Jsou pilíři vzestupu především kvalitní výkony stoperů?

„Určitě, především Lukáš Štetina mě těší. V posledních zápasech šel hodně nahoru, věří si a hraje výborně. To samé Hanci (Dávid Hancko). Je to velmi kvalitní hráč, slovenský reprezentant. Navíc si oba velmi dobře rozumí. Často řešíme i beky, ale Michal Sáček a Martin Frýdek to proti Plzni zvládli.“

A dokonce si vás oblíbili i fanoušci, kteří po utkání vyvolávali vaše jméno. Co na to říkáte?

„To se jim omlouvám, já to neslyšel, takže je to pro mě od vás novinka. Jsem rád, že přišli fandit. Jen je škoda, že tu nemohli být i v předchozích zápasech. Zasloužili by si to. Vždyť my jsme vyhráli šesté utkání v řadě a oni tu nejsou. Přitom nás podporovali v době, kdy se nám tolik nedařilo. Věřím, že když se hraje finále 1. července, že jich na stadion bude moct přijít zase víc a budeme v Liberci ve slušném početném zastoupení. Vždyť jich tu byly dva tisíce a vytvořili dobrou atmosféru. A kdybych jich tu bylo dvacet tisíc… Hraje se to hlavně pro ně.“

Bořek Dočkal se na začátku utkání trochu hledal, pak však měl prsty v obou brankách. Je to přesně to, co od něho čekáte?

„Byl bych rád, aby neměl tolik zbytečných ztrát, nechceme hrát na hráče ve středu, kteří jsou obsazeni. Hráči už podvědomě hledají Bořka či Kangu. Z toho pak pramení naše ztráty. Ale jinak je jeho přínos nezpochybnitelný. Co se týká efektivity, klíčových přihrávek, gólů. To je velmi důležité.“

Ve finále poháru pojedete na půdu Liberce. Nyní vás v sobotu čeká v lize. Už tušíte, jakým bude soupeřem?

„Pokud jej v sobotu porazíme, tak příjemným (směje se). Slovan jsem viděl v prvním poločase proti Olomouci, kde hrál velmi dobře. Ze zajištěné obrany a vyčkával na protiútoky. Osvědčilo se jim to. Určitě to použijí i na nás. Bude to opět o trpělivosti. Nenechat se ničím překvapit a hrát svoji hru.“