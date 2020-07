Liberec - Sparta: oslavy vítězů MOL Cupu, vítal je i Křetínský | iSport.cz

Guélor Kanga oslavuje svou trefu z penalty proti Liberci ve finále poháru, kterou poslal Spartu do vedení 2:1 • Michal Beránek / Sport

Stříbrná medaile pro poraženého finalistu MOL Cupu připadla do rukou fotbalistů Liberce • Michal Beránek / Sport

Majitel Sparty Daniel Křetínský uvítal čerstvé vítěze MOL Cupu na Letné a následně je doprovodil i do šatny. • repo Instagram

Byl to moment, na který čekali dlouhých šest let. Když přišel, fotbalisté (i fanoušci) Sparty si ho náležitě užili. Na stadionu U Nisy po finále MOL Cupu rozjeli oslavy ve velkém, "party" samozřejmě pokračovala i po příjezdu do hlavního města. Na Letné hráče uvítal i majitel klubu Daniel Křetínský. Středeční noc prostě byla rudá...