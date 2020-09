Janečka po krachu Karviné: Velké zklamání. Tohle by se stávat nemělo

Stejně jako před rokem vypadl tým MFK Karviná v MOL Cupu s druholigovým soupeřem. Doma nezvládl třetí kolo poháru a prohrál 1:3 s Vlašimí. „Dostali jsme šanci ti, co hráváme málo nebo jen naskakujeme, ale i tak jsem si osobně myslel, že to zvládneme a nebude se opakovat loňský Žižkov,“ mrzelo kapitána Marka Janečku. „Naše chyba, tohle by se stávat nemělo.“

Karvinští do poháru nasadili sestavu z borců, kteří nemají pevné místo v prvoligovém áčku. To se aktuálně týká i zkušeného Janečky, který do ligových zápasů naskakuje z lavičky. „Měli jsme zabojovat, zamotat trenérům hlavy, abychom se dostali do základní sestavy... A prohráli jsme, takže není o čem. Je třeba se k tomu postavit chlapsky, prohráli jsme s druhou ligou, musíme si sáhnout do svědomí. Tohle by se stávat nemělo.“

Karvinští ztráceli už do poločasu o dvě branky. A přestože měli opticky více ze hry, šance zahazovali. Prosadil se pouze Roman Haša. „Efektivita rozhodla,“ měl jasno Janečka. „Soupeř využil dvě standardky, jeden brejk a hotovo.“

Trenéři rozhodně spokojení nebyli. „Chtěli jsme dát šanci klukům z širšího kádru, aby se ukázali, aby hráli a měli těžký zápas v nohách,“ komentoval asistent trenéra Marek Bielan. „Bohužel. Některým to otevřelo oči, že musí ještě hodně makat, než se tam dostanou. Zklamaní je to velké. Hlavně proto, že jsme doma už nějaký pátek nevyhráli. A znovu se to nepovedlo.“