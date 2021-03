Vrba: Baník hrál o všechno. Potěšila ho nula vzadu, ale měl i výhrady

Po závěrečném hvizdu si pořádně oddechl. Pavel Vrba dovedl Spartu k výhře i v pátém utkání za sebou, v osmifinále MOL Cupu proti Baníku to ale žádná krasojízda nebyla. Letenští se k triumfu 1:0, který určil proměněnou penaltou v závěru Dávid Hancko, spíš protrápili. „Čekali jsme, že se prosadíme víc, ale Baník tu hrál o všechno,“ zdůraznil úspěšný kouč po postupu do čtvrtfinále.

Postup máte, ale k předvedenému výkonu budete mít výhrady, že?

„Předně je třeba pochválit kvalitu Baníku, odehrál velmi dobré utkání. Bojoval tu o poháry, v lize jsou ve složité situaci. Byl to pro ně jeden z nejdůležitějších zápasů, podle toho to i vypadalo. My jsme se neprosazovali tak jako v minulých utkáních. Souper hrál velice dobře v defenzivě. Určitě jsme čekali, že se prosadíme víc.“

Mohl se na týmu projevit rozbitý program? Za poslední měsíc jste odehráli pouze dvě soutěžní utkání.

„Určitě nám chybí zápasová zátěž, lepší rytmus. Je to vždycky složitější, když musíte hrát zápasy po delší pauze. Po mém nástupu jsme hráli zápasy v pravidelném sledu, to bylo příjemnější. Kalendář se nám teď trochu narušil, ale nedá se nic dělat. Vždycky je lepší, když máte zápasů víc a jste v tempu.“

Těší vás, že Adam Hložek po dlouhém zranění zvládl už celé utkání?

„Původně jsem chtěl, aby hrál menší časový úsek, ale nakonec to dohrál do konce. Je to velký talent a zajímavý hráč. Potřebuje zápasovou zátěž a co nejvíc tréninků s mužstvem. Určitě mě svým výkonem nezklamal, i když mohl být možná trpělivější v té své šanci. Mohl zápas rozhodnout, ale pořád musíme mít na paměti, po jak dlouhé době do toho naskočil.“

Čím si vysvětlujete, že jste toho hlavně směrem dopředu nepředvedli tolik jako v předchozích zápasech?

„Bylo to pohárové utkání, je to specifické. V lize, když něco pokazíte, máte možnost nápravy. Teď se hrálo na jedno utkání, na výsledek. Je to vždycky opatrnější, šancí není tolik. Pro nás je určitě dobře, že jsme to zvládli a postoupili.“

Po delší době dostali příležitost Milan Heča a Matěj Hanousek, jak jste s nimi byl spokojený?

„U Heči je to jasné, vychytal nulu. Neudělal žádnou chybu, možná s jednou výjimkou, kdy byl nepřesný v rozehrávce. Působil jistě, byl spolehlivý. U Hanouska bych si představoval víc v ofenzivnější fázi, ale dlouho nehrál. To musíme vzít v potaz.“

V závěru emoce hodně bublaly, ale spíš ze strany soupeře. Apeloval jste na hráče, aby se snažili udržet chladnou hlavu?

„Určitě ano. Baník tu hrál o všechno, byl ve složité situaci. Všichni víme, jaké mají postavení v lize. Dostat se na čtvrtý flek, který zajišťuje postup do evropských pohárů, nebude žádná sranda. Přes pohár to pro ně bylo určitě snazší.“