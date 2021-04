Krejčí II: Dospělé EURO? To neřeším. Do ofenzivy nás tlačí trenér

V sobotu tři branky do sítě Teplic, ve středu dvě proti Jablonci. Týmy ze severu Čech smetl Ladislav Krejčí II jako orkán. Byl to znovu jednadvacetiletý defenzivní záložník, kdo se paradoxně postaral o další výhru Sparty (4:1), která se zelenobílými znamenala postup do semifinále MOL Cupu. „Musím říct, že se cítíme především týmově skvěle a tohle je odměna pro všechny. Já to jen takhle slíznu,“ odmítl si připisovat zásluhy.

Nyní se mnohem častěji dostáváte do zakončení? Čím to je?

„Je to stylem hry, který po nás trenér vyžaduje. Chce hodně ofenzivy. Od záložníků i obránců. Za sebe mohu jen říct, že balony chodí do vápna skvělé.“

Jaký máte obecný dojem z týmové hry v posledních týdnech?

„Mám z toho skvělý pocit. Je vidět, že už chytáme i začátky. Snažíme se hodně dominovat. Vytváříme si hodně šancí, i proto střílíme dost gólů. Jsem rád za všechny, že nám to takhle vychází.“

Ze hřiště jste odkulhal. Budete na derby v pořádku?

„Nechtěl bych to moc komentovat. Dvakrát mi do toho kopli. Myslím, že je to otázka jednoho dvou dnů. Nic podstatného.“

V jaké náladě do souboje o Prahu půjdete?

„Jsme si vědomí síly Slavie a její hry. Chceme předvádět stejné výkony, jako tomu bylo do teď, a chceme se soustředit na naše výkony.“

Zřejmě vás čekají individuální souboje s Nicolaem Stanciem. Budete se na něj chystat nějak zvlášť?

„Jednotlivé hráče vůbec neřeším, pro mě a pro nás bude nejlepší, abychom udrželi formu z aktuálních zápasů a snažili se předvádět naši hru,“

Berete, že to je zápas, kdy můžete ukázat, že máte na to, abyste pomýšlel i na nejvyšší mety, což je třeba nominace do seniorské reprezentace?

„Tohle téma vůbec neřeším. Můj vrchol bylo EURO s reprezentační jednadvacítkou. Vy osobně jste nám hodně dával a myslím, že na to si můžete odpovědět sám.“

