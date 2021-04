Vrba: Až dá Hložek půlku šancí, neudržíme ho. Krejčí tlačí na repre

Nebýt špatné koncovky Adama Hložka, o poločase by měl hotovo. Jenže sparťanský útočník šance proti Jablonci zahazoval a trenér Pavel Vrba jen nevěřícně přihlížel. Sparta musela nakonec boj o postup do semifinále MOL Cupu otočit z nepříznivého skóre 0:1. Nakonec vyhrála 4:1. „Zase jsme pak hráli svoji hru – jsem rád, že dominujeme, máme spoustu střel a tím pádem i branek. Když se na naše čísla podívám, jsou to nadprůměrné statistiky. To mě těší,“ chválil další sebevědomý výkon kouč Letenských.

Výhra 4:1, postup v kapse. Je to další pozitivní krok před nedělním derby?

„Beru to jako pozitivní krok toho, co se tady děje. Některé zápasy vám vyjdou líp, některé méně, ale souhlasím, že výkonnost mužstva co tu jsem, je zajímavá. Slavia je favorit, nejlepší tým ligy, a naším úkolem je, abychom jí to co nejvíce znesnadnili a snažili se díky tomu ještě uhrát dobrý výsledek.“

Adam Hložek proti Jablonci spálil snad pět tutovek. Zažil jste něco podobného?

„Je pravda, že Adam mohl zápas rozhodnout už v první půli a mohlo být jasno. Nepodařilo se, ale těší mě, že za stavu 0:1 jsme dokázali rychle vyrovnat a naše hra měla kvalitu. Byli jsme pak ohodnoceni dalšími brankami. Je to důležité vítězství a z pohledu průběhu utkání i zasloužené.“

Budete k Hložkovi kritický?

„Nejdřív ho pochválím, pak ho zdupu... Je dobře, že se do šancí dostává. Je to i práce celého mužstva. Adam má svůj věk a jsou to věci, které musí zkušenostmi získat a být v koncovce klidnější. Až začne padesát procent šancí proměňovat, tak už ho tu neudržíme.“

Nebyl jste přeci jen nervózní poté, co se Jablonec ujal vedení?

„Gól padl relativně brzy a času bylo ještě dost. Možná, že jsem se bál, aby to mužstvo nenahlodalo, ale pomohlo nám rychlé vyrovnání. Zase jsme pak hráli svoji hru – jsem rád, že dominujeme, máme spoustu střel a tím pádem i branek. Když se na naše čísla podívám, jsou to nadprůměrné statistiky. To mě těší.“

Sparta v MOL Cupu: Krejčí stále nemá dost, Dočkal ukázal velikost

Obránce Martin Vitík se nachomýtl k inkasované brance. Budete mu ji vyčítat?

„U mladých hráčů je to jiné než u nás. Udělají chybu a za pět minut o ní ani nevědí. Určitě ho nebudu trestat. Je to pro něho ponaučení. Udělal chybu a jsem přesvědčený, že už se nebude opakovat, což je skvělá zpráva.“

Budete mít v derby k dispozici Ladislava Krejčího, který odkulhal v závěru ze hřiště?

„Láďa má nakopnutý nárt. Uvidíme, jaké to bude za pár dní. Snad nic vážného.“

Hraje v top formě. Skoro až reprezentační. Souhlasíte?

„Nominace jsou v kompetencích Jardy Šilhavého, nejsem ten, kdo by mu měl diktovat. Je ale dobře, že ho Láďa dostane pod tlak. Pokud ho zaujme, určitě to bude dobře. Jarda je trenér, který má na hráče čuch a umí si vytipovat, kdo mu může být přínosem.“

Poprvé pod vámi dostal šanci Martin Minčev. Pamatujete si ho z Bulharska?

„Vypadl kvůli tomu, že byl v karanténě. Musel dodržovat nějaká pravidla, když cestoval do Bulharska. Martin se mi líbil už v Bulharsku, kde hrál za Černo More, a chtěl jsem ho do Razgradu. Sledoval jsem ho a byl zajímavý. Říkal jsem si o něj vedení, ale Sparta ho Razgradu vyfoukla.“