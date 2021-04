Do Evropy přes MOL Cup? Výzva pro Plzeň. Vítěz znásobí pohárové odměny

Adriel Ba Loua šikovným obstřelem poslal Plzeň proti Slovácku do vedení • Michal Beranek / Sport

Je to tam! Lukáš Kalvach slaví gól v síti Slovácka... • Michal Beranek / Sport

Lukáš Kalvach proti Slovácku napřáhl a procpal míč do sítě • Michal Beranek / Sport

Lukáš Kalvach se chystá napálit míč do branky Slovácka • Michal Beranek / Sport

Asi čtyřicet milionů korun. Takový může být zhruba rozdíl mezi účastí v základní skupině Evropské ligy a nové Konferenční ligy. Plus další odměny, i ty mají být až dvojnásobné. Důvod, proč mít rád MOL Cup. Primárně zatím jen vítěz domácího poháru má garantované místo v bohatší kontinentální soutěži. „Tohle je velká motivace,“ přiznává střelec Viktorie Plzeň Jean-David Beauguel před semifinále s Teplicemi.

Jen první dvě místa v lize nabídnou klubům víc. Kvalifikaci Ligy mistrů. Pak už má speciální a důležité místo domácí pohár. Jeho vítěz totiž vstoupí minimálně do třetího předkola Evropské ligy, zatímco na třetího a čtvrtého v lize zbude „jen“ třetí evropská soutěž, Konferenční liga.

Má to jen jednu výjimku: pokud domácí pohár ovládne tým, který v lize skončí na prvním nebo druhém místě, připadne kvalifikace Evropské ligy třetímu týmu z ligy.

A teď pro představu, jaký může být rozdíl mezi Evropskou ligou a tou Konferenční. Až stoprocentní. UEFA totiž drží pro všechny tři své kontinentální soutěže speciální balíky peněz. A zatímco účastníkům Evropské ligy dávala v přepočtu kolem 80 milionů korun „startovného“, pro Konferenční ligu je hromádka prý až o polovinu menší. Takže kdyby byl udržen poměr, dostávaly by týmy kvalifikované do základních skupin asi kolem 40 milionů. Na oficiální potvrzení výše všech možných odměn se ale zatím stále čeká.

Výzva speciálně pro Viktorii Plzeň. Proč zrovna pro ni? Protože ze všech týmů, které padají v úvahu, je zrovna ona hned za dvojicí Slavia a Sparta ta nejvíce ambiciózní. A přitom se v této ligové sezoně tak lopotí, že druhé místo, nemistrovskou větev kvalifikace Ligy mistrů, už nejspíš nestihne. A další dvě místa už primárně spadají pod Konferenční ligu.

„Je to velká motivace,“ hlásí před semifinále s Teplicemi pro klubový web střelec Viktorie Jean-David Beauguel.

„Semifinále je velký zápas, jsme krok od finále. Chceme být úspěšní,“ burcuje kabinu asistent Adriana Guľy Marek Bakoš.

První překážka nevypadá nezdolně, Plzeň bude doma a Teplice hrají v domácí soutěži o záchranu. Když to Západočechům vyjde, už to bude řežba. Ve druhé části totiž čeká Sparta, která půjde na vítěze dnešního dohrávaného čtvrtfinále Sigma Olomouc–Slavia.

Sigma by postupem v poháru mohla dál živit evropské sny na příští sezonu, „sešívaní“ zase lační po dalším double. Získali ho nedávno, v sezoně 2018/2019, a teď cítí další šanci.

„Pro nás je to jednoznačné, nejedeme do Olomouce s jiným cílem, než to zvládnout a postoupit,“ potvrzuje vysoké ambice pro klubový web kouč Jindřich Trpišovský.

Jestli to Slavii po dvou letech zase vyjde, může to třeba Viktoria Plzeň potom, co vstřebá zklamání, považovat vlastně za vítanou pomoc. A zaútočit pak na třetí místo v lize.

Jak a kam v Evropě?

1. místo v lize

Mistrovská část kvalifikace Ligy mistrů (čeká se na určení předkola)

2. místo v lize

Nemistrovská část kvalifikace Ligy mistrů (čeká se na určení předkola)

3. místo v lize

2. předkolo Konferenční ligy/3. předkolo Evropské ligy (čeká se na potvrzení)

4. místo v lize

2. předkolo Konferenční ligy

5. místo v lize

bez pohárů/2. předkolo Konferenční ligy

vítěz MOL Cupu

3. předkolo Evropské ligy (čeká se na potvrzení)