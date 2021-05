Kuchta sestřelil Spartu: O půli jsme si něco řekli, pak už to bylo naše

V neděli oslavili titul demolicí Plzně, ve středu v poločase vedli na Spartě v pohárovém semifinále o dva góly. Slávisté ale spokojení ani tak o přestávce nebyli. „V kabině jsme si něco řekli, ve druhé půli už byl, myslím, zápas v naší režii,“ prohodil útočník „sešívaných“ Jan Kuchta po další demonstraci červenobílé síly a výhře 3:0.

Jak chutná výhra 3:0 na Spartě?

„Výborně, protože jsme postoupili do finále MOL Cupu. Chceme si sáhnout na double, což je jeden z našich cílů v sezoně. Navíc jsme vyhráli na hřišti Sparty, skóre ze zápasů s ní máme fantastické. Jsme rádi, že jsme potvrdili formu z předešlého utkání s Plzní. Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli.“

Jaký to byl zápas?

„Sparta nás ze začátku kousala, mačkala nás, pomohl nám první gól, který nás uklidnil. O přestávce jsme si řekli něco v kabině, ve druhé půli už byl, myslím, zápas v naší režii. Ovládli jsme ho.“

Potvrzuje vaše nespokojenost o poločase, kdy jste vedli 2:0, vaši sílu?

„Myslím, že ano. Víc jsme se semkli, věděli jsme, že potřebujeme daleko víc makat a dostupovat hráče. Trenéři ani my jsme nebyli spokojení. Měli jsme štěstí, které se k nám přiklonilo. Ale na to se už nikdo nebude ptát. Bude záležet jen na výsledku, a ten pro nás dopadl úplně skvěle.“

Jak si ceníte dvou vstřelených branek?

„Mám obrovskou radost, protože jsou to moje první dva góly v derby, navíc u nich a vysoko jsme vyhráli. Ale musím pochválit kluky. Při prvním gólu se to ke mně odrazilo, druhá branka je Masa (Lukáše Masopusta). Udělal skvělou akci, tohle má fantastické. Díky němu jsme se dostali do většího klidu.“

Možná je pro vás škoda, že se tyhle góly nepočítají do boje o korunu krále střelců v lize, ne?

„V tuhle chvíli mi to je úplně jedno, neřeším to. Chci hlavně pomáhat mančaftu, kluci mi to vrací. Jsem spokojený.“

Se Spartou držíte dlouhou sérii neporazitelnosti.

„Ano, ale chceme pořád tlačit. Máme s nimi skvělou sérii a nechceme o ni přijít. Jedeme furt na doraz.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 25. Kuchta, 30. Holeš, 53. Kuchta Sestavy Domácí: Heča – Wiesner, Čelůstka, Vitík, Hancko – Karlsson (54. Karabec), Sáček (64. Trávník), Hložek, Pavelka /C/, Plavšić (64. Minčev) – Juliš (78. Novotný) Hosté: Kolář – Masopust, Deli, Kúdela, Bořil /C/ – Bah (86. Lingr), Holeš, Stanciu (81. Traoré), Ševčík (56. Provod), Dorley (56.Olayinka) – Kuchta (56. van Buren) Karty Domácí: Vitík, Pavelka, Trávník Hosté: Holeš Rozhodčí Proske – Nádvorník, Hájek Stadion Generali Arena, Praha - Bubeneč Návštěva 1420 diváků

