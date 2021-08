Hlučín trápil Baník. Nabízeli mi basu piv za gól, usmíval se brankář Lapeš

Jak jste si bitvu proti Baníku užili?

„Hodně! Před tolika lidmi nejsme zvyklí hrát ve třetí lize, užili jsme si to úplně super. Škoda, že to nedošlo až do penalt, ale jsme rádi, že jsme Baník alespoň potrápili. Hrozně jsme se na tento zápas těšili. Zvlášť, když skoro všichni hráči Hlučína prošli Baníkem. O to větší zápas to pro nás byl.“

Kdo vypsal v kabině největší prémii za případný postup?

„Asi majitel. (usmívá se) Každý hráč vypsal něco, naspořádaly by se hezké peníze na závěrečnou...“

Nepřekvapilo vás, že Baník žádné velké šance ani neměl?

„Byl jsem překvapený, čekal jsem více vyložených šancí. Musím říct, že kluci mi hodně pomohli, celý tým skvěle bránil, byli jsme kompaktní a hodně jsme jim to znepříjemnili.“

Navíc jste mohli jít do vedení, Lokša měl v první půli solidní šance.

„Měl tam dvě tři šance, škoda, že mu to tam nespadlo, třeba by to dopadlo jinak. Ale na kdyby se nehraje. Škoda.“

V 83. minutě kopal Baník penaltu za ruku v pokutovém území. Byla?

„Byla. Záleží na rozhodčích, jestli to bylo i na červenou, nebo ne, ale penalta určitě byla. Zkoušel jsem si vzpomenout, kam to Kuzma (Kuzmanovič) kope, z Baníku ho znám. Zkusil jsem zůstat co nejdéle na nohách, třeba jsem ho tím znervózněl, to nevím. Naštěstí nedal. Ale v prodloužení už Baník gól dal.“

Trochu nešťastný pro vás, ne? Smékal dorážel po odrazu od břevna.

„Trošku nešťastný byl, ale kolik měl Baník závarů od druhého poločasu... Asi bylo otázkou času, kdy to tam spadne. Škoda, že zrovna z takové šance.“

Jak na vás působilo hecování ostravských fanonušků zpoza vaší brány, abyste už konečně něco pustil?

„Nabízeli mi basu piv (usmívá se) Ale to jsem nevnímal.“