Bílek: Kalvach i Čermák to měli těžké. Chválil mladého střelce

Do poslední chvíle se bál o výsledek, zápas s Příbramí skončil pro Plzeň „oblíbených“ 2:1. Pro Viktorii ale znamenal postup do dalšího kola MOL CUPu, tím pádem se podařilo splnit hlavní úkol. „Vůbec to nebyl jednoduchý zápas,“ hodnotil úterní představení kouč Michal Bílek.

Nečekal jste přeci jen lehčí průběh?

„Viděl jsem o víkendu Příbram na Dukle, tam hrála velmi dobře. Utkání jsme nepodcenili, dali jsme branku, škoda, že jsme poté rychle inkasovali. Měli jsme tam šance, co jsme nevyřešili dobře. Příbram dobře bránila, spoléhala na rychlé protiútoky a vepředu vysokého útočníka, co přidržel spousty balonů. Vůbec to nebyl jednoduchý zápas.“

Pochválíte střelce Pavla Šulce za jeho první trefu v sezoně?

„Věřím, že mu to pomůže. Dostával se do brankových situací už v předešlých zápasech, ale neproměňoval a trápilo ho to. Věřím, že se tímhle pozitivně naladí a začne góly dávat.“

Nečekal jste od některých hráčů, co nastoupili v základní sestavě, naopak víc?

„Pro některé to bylo těžké. Kalvi (Lukáš Kalvach) dva a půl měsíce nehrál, minule proti Budějovicím nastoupil poprvé po těžkém zranění. Bude chvilku trvat, než se dostane do pohody. Čermi (Aleš Čermák) to samé, také byl dlouho mimo. Bylo to na obou znát, ale době pracují a dostávají se do toho.“

Naopak vám pomohli střídající hráči, je to tak?

„Stejně jako proti Budějovicím to oživili. Kayamba hrál po delší době a s chutí, nahrál na gól, takhle to má vypadat.“

Dva jedna je váš oblíbený výsledek v této sezoně?

„Byli bychom rádi, kdyby se nám to dařilo výraznějším rozdílem, aby to nebyly nervy až do posední minuty. Je vidět, že se musíme koncentrovat na všechny zápasy, co hraje. Nebylo to jednoduché utkání, Příbram hrála dobře.“

Proč vás tolik trápila koncovka?

„Chorý měl několik situací, kdy to mohlo skončit gólem. V prvním poločase tam byly i Hybšovy šance. Ve druhé půli jsme dobývali, bylo těžké se prosadit, soupeř hrál hodně zezadu, době bránil pokutové území. Je to o větším pohybu, aby tam přišel dobrý centr, přihrávka pod sebe, na tomhle musíme také zapracovat, prosadit se proti týmu co dobře brání.“

Jak se vám uprostřed hřiště líbili defenzivnější záložníci Kalvach s Janoškem?

„Jak jsem říkal. Pro Kalviho to není jednoduché. Aniž odehrál jediné utkání za béčko, nastoupil proti Budějovicím, teď odehrál něco přes šedesát minut. Ale je to pro nás varianta, oba hráči mají dobré fotbalové myšlení, vynikají kopací technikou. Nevylučuji, že v tomhle složení občas budeme hrát.“