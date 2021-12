V poháru pálili mladí: naděje Slavie z Bechyně a známý talent ze Zlína

Zlín se v Edenu nečekaně dostal do vedení • Pavel Mazáč (Sport)

Zlín se v Edenu nečekaně dostal do vedení • Pavel Mazáč (Sport)

Mads Emil Madsen poslal Slavii do vedení • Pavel Mazáč (Sport)

Mads Emil Madsen poslal Slavii do vedení • Pavel Mazáč (Sport)

Navzdory dalšímu otřesnému představení, jaké na trávníku tentokrát zinscenoval rozhodčí Jan Petřík s kolegou asistentem Michalem Novákem, načež jim komise necelou půl hodinu po utkání zastavila delegaci na příští ligové kolo, by se něco radostného našlo. Góly osmnáctiletého slávisty Filipa Horského, kterého pak vehementně chválil asistent Jindřicha Trpišovského Jaroslav Köstl, a pokračující forma dalšího mladíka, devatenáctiletého Davida Tkáče, jenž Zlín dokonce poslal do nečekaného vedení.

Jednoho už tuzemská elita celkem dobře zná. Pro Davida Tkáče to byl jeho šestý soutěžní gól za zlínské áčko v této sezoně. Druhý si na dospělý fotbal teprve zvyká zejména v třetiligovém slávistickém béčku, ve středu si rozepsal střelecký plot i v prvním týmu.

Filip Horský byl na konci skvělé akce Madse Emila Madsena a Daniela Samka, dalších talentovaných kolegů. Druhý k němu pak dostal míč do pozice, kdy to snad už nešlo zkazit. Horský jen nastavil pravačku a poslal balon do téměř prázdné brány.

„Filip podal výkon, který jsme od něj očekávali. Jak z běžeckého, tak z vyloženě fotbalového pohledu. Společně se Samkem a Lingrem byli stěžejními hráči prvního poločasu. Ale znovu musím říct, že absolutorium si zaslouží hlavně Horský,“ vyzdvihoval osmnáctiletého svěřence Jaroslav Köstl, asistent Jindřicha Trpišovského.

Jako ofenzivní univerzál, který proti Zlínu nastoupil z pravého křídla, byl často ve hře, v kombinaci, hrál se sebevědomím i nasazením. Prostě nevypadal tak, že je to pro něj za áčko teprve druhé utkání. Premiéru si odbyl v polovině října, při ligové výhře nad Libercem odehrál poslední tři minuty.

Do Slavie přišel Horský v létě 2016. Vyrůstal v Bechyni, do Edenu zamířil z žákovského výběru Táborska. To David Tkáč už má jméno přece jen větší. Dával svůj už šestý soutěžní gól za zlínské áčko v této sezoně, byť jde o jeho první ročník v profesionálním fotbale.

Devatenáctiletý záložník využil chyby Aihama Ousoua v rozehrávce a dobré přihrávky Tomáše Poznara, právě přes švédského stopera pak zakončoval prudce do místa, kam už se brankář Aleš Mandous nestačil složit.

Zlín překvapivě vedl. Jenže jak bylo řečeno, na to odpověděl Horský. A Slavia pak pomocí Madsena a Petera Olayinky převrátila výsledek osmifinále MOL Cupu na svou stranu.