Slovácko poprvé v akci, pohár bere vážně. Jsme tři zápasy od Evropy, hlásí

Žádné šetření na ligu. Do boje na Hané půjdou ti nejlepší. Slovácko vnímá domácí pohárovou soutěž jako zkratku do pohárové Evropy. „Chceme uspět a jít dál. Řekli jsme si, že je to jedna z cest, jak udělat úspěch. Budeme se na to hodně koncentrovat,“ ujistil hlavní trenér Martin Svědík. Na marodce má jen náhradníka Marka Merdoviče. „Jdeme do toho naplno, jsme tři zápasy od Evropy,“ navázal koučův pobočník Josef Mucha.

Kvůli tomu, že Pardubice musely kvůli střevní viróze v mužstvu odpískat nedělní ligový duel, vznikly komplikace i Slovácku. Došlo k rychlému překopání plánu. Protivníka na přípravu se za pár hodin sehnat nepodařilo, tak si borci zahráli na 2x30 minut jedenáct na jedenáct na hlavním stadionu. Výsledek? 1:0. „Úroveň to mělo, potřebovali jsme zátěž,“ upozornil asistent Mucha, bývalý výborný střední záložník. Do improvizovaného utkání však nenastoupil. „Já už hraju jen bago. Velké hřiště není nic pro mě,“ usmál se čtyřiapadesátiletý otec tenistky Karolíny Muchové.

Realizačnímu týmu zbyl i dostatek času na studium souboje Sigmy v Jablonci. „Byl to vyrovnaný zápas, Olomouc podlehla na těžkém terénu smolně. O pár centimetrů jí neuznali gól,“ vrátil se Mucha k porážce dnešního oponenta 0:1.

Na Hané bude připraven do akce také ruský záložník Vladislav Levin, jenž měl po konci v Bohemians v plánu návrat do Ruska. Nakonec ale znovu sedl do letadla a získal čtvrté angažmá ve FORTUNA:LIZE. Slovácko o něj mělo zájem delší dobu. „V Rusku měl pouze nabídky složitější na cestování. Tak řekl, že chce k nám,“ nastínil sportovní manažer Veliče Šumulikoski.

Pracovitý střední halv podepsal kontrakt na rok a půl s tím, že ho klub v případě vhodné nabídky prodá dřív. „Přijel slušně připravený. Vlad je inteligentní fotbalista. Věřím, že zapadne do týmu. Ale chybí mu herní praxe,“ uvedl Mucha.

Slovácký manažer také nevidí v Rusově kondici problém. „V Moskvě se připravoval i se svým otcem, který trénuje v Dynamu. Navíc má padesát kilo i s trenkami,“ prohlásil Šumulikoski. Samotný hráč se těší na obnovenou spolupráci s koučem Svědíkem, jehož poznal na štaci v Jihlavě. „Jeho práce se mi zalíbila. Troufnu si říct, že máme i podobný přístup k fotbalu. Maximální náročnost a oddanost,“ shrnul Levin. Proti Sigmě ho čekejte na lavičce.