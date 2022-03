Rada zase ulétl. Jsem emoční trenér, ale snažím se to odbourat, řekl

Jürgen Klopp to dovede, José Mourinho jakbysmet. V Česku dokázal být výrazně kyselý vůči žurnalistům Karel Brückner. Nakonec ani Pavel Vrba příliš nezaostává.

Jablonecký živel Petr Rada se v této disciplíně připomněl na Letné. Na dotaz, zda vyčte hráčům chování v situaci, po níž vyrovnal Tomáš Čvančara na 3:3, se na chvíli zarazil, šel do kolen a pak spustil: „Nebyl roh, pane, a vy se mě ptáte na tohle. Na tohle se mě neptejte,“ burácel. „Vy jste se nedíval. Jestli něco hráčům vytknu v kabině, to vám nebudu říkat,“ pokračoval.

Na tiskové konferenci už byl obroušenější, ve čtvrtek po obědě ještě více. „Už jsem vychladnul. Během zápasu jsou emoce, po tiskovce už to bylo lepší. Pro mě je to těžké, jsem emoční trenér, snažím se to odbourat. Musím, protože jinak bych to nevydržel, nepřežil,“ vyprávěl.

„Ale pro nás měl zápas nejhorší scénář, jaký mohl být,“ upozorňoval. Na mysli měl tři faktory. Zápas šel do prodloužení, Jablonečtí přitom v lize bojují o záchranu a v neděli je čeká ultradůležitý souboj s Hradcem Králové. Navíc prohráli, k čemuž se přidala nějaká ta zranění, především pochroumaný kotník křehkého exreprezentanta Václava Pilaře, který je na jaře ve velké formě.

„Hráli jsme sto třicet minut,“ připomněl Rada, že byl druhý poločas nastaven o 11 minut. „S Pilkou to vypadalo špatně. Přilehli mu kotník, hodně ho to bolelo. V pátek jde na magnetickou rezonanci. Všichni víme, jak to má se zdravím,“ popisoval kouč.

Ano, Pilařova zranění jsou stará vesta. Stejně jako Radův postoj k systému VAR, tedy k videorozhodčím. „V tom jsem stará škola, jak se o mě občas říká. Byl jsem proti němu hned od začátku. Uvědomil jsem si, že je za ním pořád lidský faktor. Končit nehodlám, ale je možné, že už dlouho trénovat nebudu. Jsem rád, že jsem zažil dobu před VARem,“ pronesl třiašedesátiletý kouč.

Systému vyčítá prodlevy v utkání, ztrátu emocí. „Na Spartě jsme dali tři góly a ani jednou se pořádně neradovali.“ Nejzásadnější však vidí sklouznutí rozhodčích k alibismu. Nepísknou, radši počkají. „Je to pro ně berlička. To je špatně,“ vzkázal.