Zapsat se tak do historie, sní Kadlec. Sparta je prý na trofeje zvyklá

Na podzim jste Spartu v lize doma porazili 4:0. Bude ten zápas návodem?

„To by bylo pěkné. (usmívá se) Kdyby byl stejný výsledek, tak bychom se nezlobili. Ale bude to jiný zápas. Můžu jen slíbit za mě i mančaft, že se porveme, abychom trofej pro Slovácko získali.“

Znamená pro vás finále hodně?

„Je hezké, že si na závěr kariéry znovu zahraju finále. Navíc za mateřský klub, kde jsem vyrostl a kam jsem se vrátil. Shodou okolností je to proti Spartě. Ta je zvyklá na trofeje, na poháry, pro Slovácko by byl první. Dlužíme to lidem i klubu, chceme se zapsat do historie města, regionu. Je to pro nás obrovská motivace, jako kdybychom vyhráli titul. Těžko se mi hledají slova.“

Jste dojatý?

„V kariéře jsem toho zažil hodně, ale tohle je obrovský úspěch pro malý klub. Těšíme se na finále, na vyprodaný stadion. Fanouškům patří velký dík, že přijeli do Boleslavi v tak hojném počtu. Sektor byl zaplněný, což jsem tady zažil jen se Spartou. Přitom je to dálka, museli si vzít volno z práce. Teď to budou mít o kus blíž.“

Nastoupili jste se třemi stopery. Byl to dobrý tah?

„S takovou sestavou, myslím, málokdo počítal. Ale nebylo to jen o obraně, bylo to složité. Já jsem trénoval týden, Milan Petržela měl covid, Rigino Cicilia také. Oba byli k dispozici až od úterý. Venca Jurečka tady dal Hradci naposledy dva góly, teď odjel na nároďák. To bylo oslabení. Chtěli jsme zápas odložit, nestalo se, ale aspoň to pro nás byla zdravá motivace.“