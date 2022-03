Svědík slavil finále: Je to vzkaz všem, kdo nám házel klacky pod nohy

Klopýtající Sparta už ví, kam vyrazí na finále MOL Cupu. 4. května ji vyzve na svém stadionu Slovácko, které v semifinále zastavilo jízdu hradeckých „votroků“. Královéhradecký sport a Mladá Boleslav. Toto spojení poslední tři večery nefungovalo. Hokejisté tady padli dvakrát ve čtvrtfinále extraligového play off, fotbalisté v pátek nezvládli semifinále domácího poháru. Pro postup do finále si přijelo do středních Čech Slovácko, které díky brance Ondřeje Šašinky z prvního poločasu zvítězilo 1:0.

„Mrzí mě, že jsme neudělali poslední krůček, ale Slovácko bylo asi o tu branku lepší,“ uznal domácí kouč Miroslav Koubek.

„Je to vzkaz všem, kdo nám házel klacky pod nohy,“ pronesl vítězný trenér Martin Svědík. „Konkretizovat to ale nebudu,“ odmítl se pustit do větších rozborů.

Co měl na mysli? Slovácko požadovalo poté, co byl jeho útočník Václav Jurečka povolán v pondělí do národního mužstva, odložení semifinále. Argumentovalo i tím, že někteří jeho hráči měli covid.

Jurečka v baráži ve Švédsku nenastoupil, proto mohl být teoreticky k dispozici pro střet s Hradcem. Národní mužstvo přiletělo ze severu kolem poledne, přesto útočník, jenž v sezoně nastřílel dvanáct ligových branek, svůj tým neposílil. „Byl na repre a v podstatě tam zůstal,“ utrousil Svědík. Na dotaz, zda se klub pokusil forvarda vyvázat z povinností v národním mužstvu, odpověděl stroze: „No comment.“

„Chtěli jsme zápas odložit. I to pro nás byla motivace,“ přiznal kapitán Michal Kadlec.

Kdy se duel lámal? Především ve druhé části prvního poločasu. Hradečtí měli nejprve dvě velké šance. Obě zařídil centrující Jan Mejdr.

Po prvním pasu hlavičkoval zblízka Adam Vlkanova, ale gólman Tomáš Fryšták zasáhl famózně. „To jsem si myslel, že je gól. Byl to zázračný zákrok,“ glosoval kouč Koubek, sám bývalý brankář. „Viděl jsem, že tam může balon přijít. Proto jsem šel naplno a vyloženě do něj jen naběhl. Chtěl jsem akorát trefit bránu, ani jsem to nestihl někam uklízet. Prý to chytil nějak rukou, já vlastně ani nevím jak,“ vykládal hradecký kapitán.

Při druhé možnosti nedosáhl na prudký míč Daniel Vašulín, přitom mohl střílet z nějakých pěti metrů do prázdné brány. „Přeskočilo mu to nohu. Jarní terény nám tuto šanci zmařily,“ litoval Koubek.

Na druhé straně dopadl zásadní moment jinak. Nejprve sice matador Milan Petržela zazdil dva samostatné úniky, ale ve 36. minutě se trefil tvrdou ranou ze strany Šašinka. „Důležité bylo, že jsme předtím neinkasovali,“ podotkl Svědík. „Při gólu nás dobře vykombinovali. Ukázalo se, že mají určitě větší herní kulturu než my,“ připustil Koubek.

Přes tato slova se hosté ve druhé půli jasně upnuli na udržení výsledku. Nesrazil je fakt, že jim nebyl pro ofsajd uznán gól, ani to, že Hradec zjednodušil hru a na hrot útoku vyslal urostlého stopera Jana Krále. Zkušená obrana vše zvládla. A při dvou standardních situacích na samém konci byli domácí nepřesní.

A tak hosté slavili. „My si jdeme za naším cílem. Jsme ve finále se Spartou, hraje se na našem stadionu. Doufám, že to bude svátek fotbalu se vším všudy. Chceme pro Slovácko vyhrát,“ vzkázal na Letnou Svědík.

Pro jeho klub by šlo o první trofej.