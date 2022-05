Svědík neřeší sebe, ale trofej pro klub: Jeden z klíčových zápasů sezony

Všechny myšlenky směřují k poháru. Řešit, co bude po sezoně? S tím na Martina Svědíka nechoďte. Není na to vhodný čas. Byť se očekává, že může v létě po extra úspěšném angažmá zamířit na prestižnější adresu, zatím je to zapovězené téma. „To se netýká poháru, nechal bych to být. Mám smlouvu ještě na rok. Nemám ani na co odpovídat,“ smetl dotaz Sportu ze stolu. Také on má nyní před očima těžkou trofej pro vítěze domácího poháru.

Slovácko si na Spartu troufá. O tom nepochybujte. A to nejen proto, že ji na podzim doma smetlo 4:0. „Teď to bude jiný zápas, jiná Sparta,“ upozornil Svědík. Dobře ví, že Letenští budou mít identickou motivaci jako jeho parta. „Oni cílí na trofej. Už deklarovali, že přišli o titul. Pohár je pro ně stěžejní. Ale i my víme, co chceme.“

S tím, že je protivník v herním útlumu, zásadně nesouhlasí. Spartu má načtenou, nenechá se ošálit její poslední remízou s Hradcem Králové. „To vy novináři říkáte, že není v pohodě. Tohle jsou jenom řeči a tlaky,“ oponoval trenér. „Hradec hraje velmi dobře a absolutně bez tlaku. To je obrovský rozdíl. Nemyslím, že by Sparta sehrála špatná utkání. Když jí nějaké nevyjde, vzápětí má zase dobré,“ podotkl.

S nadhledem přijal také fakt, že soupeř nasadí uzdraveného reprezentanta Adama Hložka. Byť mu bylo jasné, že s mladým útočníkem budou hosté nebezpečnější. „Tak kvalitního hráče je potřeba respektovat. S ním může mít Sparta větší sílu. Ale fotbal je týmová hra,“ připomněl, že jakkoliv schopný jednotlivec se sám o zisk trofeje nepostará.

Slovácko půjde do boje po dlouhé době takřka v plné síle. Připraveni by měli být i Milan Petržela, Vlastimil Daníček a Jan Kalabiška, kteří měli v posledních dnech lehčí zdravotní potíže. Mimo hru je vlastně jen druhý gólman Tomáš Fryšták. „Doufám, že všechno bude v pořádku,“ zaklepal Svědík. „Závěr bude celkově náročný. Zápasy jdou v rychlém sledu po sobě, bude potřeba co nejvíc hráčů,“ vyhlížel už i nedělní ligový střet na Slavii. Navíc hned další středu hraje jeho tým na Letné… Jasně, zase se Spartou.

Jeden ze soků půjde do utkání v roli vítěze MOL Cupu. „Je to taková třešnička na dortu, kterou můžeme uzavřít sezonu, aby byla pro klub historická,“ těšil se na dnešní velký večer kapitán Michal Kadlec, jenž prožil kus kariéry rovněž ve sparťanském dresu. „Každý zápas proti Spartě je pro mě výjimečný. Mám ji rád, ale teď jsem ve Slovácku, kde jsem vyrostl. Jsou to dva kluby, které mi v mládí hodně pomohly. Je to pro mě speciální,“ přiznal zkušený stoper.

