Hancko o budoucnosti: Cizina? V hlavě ji mám, ale musí to dávat smysl

Středeční finále MOL Cupu proti Slovácku, to budou poslední zápasy ve sparťanském pro Adama Hložka a Bořka Dočkala. První má namířeno do zahraničí, druhý končí kariéru. Nemuselo by ale zůstat pouze u nich. V zákulisí se vydatně spekuluje rovněž o možném odchodu klíčového stopera Dávida Hancka. „Teď to pro mě není téma, soustředím se jenom na finále. Někde vzadu v hlavě to ale mám. Muselo by to ovšem dávat smysl po sportovní i rodinné stránce,“ prohlásil slovenský reprezentant.

Společně s Adamem Hložkem byl jediným hráčem, jenž si napříč sezonou udržel konstantně vysokou výkonnost. Dávid Hancko se vyprofiloval v klíčovou osobnost Sparty. Je lídrem obrany, navíc přidává nadstavbu i v podobě ofenzivní podpory. Ligový ročník zakončil s bilancí sedmi branek a pěti asistencí.

Není proto náhoda, že na sebe upozornil v zahraničí. Spekuluje se především o zájmu West Hamu či italského FC Turín. Co na to samotný hráč?

„Už víckrát jsem řekl, že abych odešel, muselo by se sejít víc věcí. Muselo by to dávat smysl sportovně i po rodinné stránce. Nepřistupuju k tomu s horkou hlavou, že bych potřeboval nutně odejít,“ zdůraznil Hancko.

Ve čtyřiadvaceti letech je ovšem elitní stoper v ideálním věku, aby se na zahraniční misi vydal. Po letech trablů mu drží zdraví, napříč všemi soutěžemi zvládl v ročníku 43 utkání.

„Pořád jsem mladý hráč. Kdyby vydržely zdraví a forma, tak někde vzadu v hlavě ta myšlenka je. Každý hráč by měl mít ambici odejít do lepší evropské soutěže. To je ale otázka na posezonní část, teď to vůbec neřeším,“ ubezpečil.

Prakticky jisté je, že sportovní ředitel Tomáš Rosický se klíčové postavy nebude chtít vzdát. Do další Hanckovy budoucnosti může promluvit i fakt, že s manželkou Kristýnou Plíškovou očekávají narození potomka. Rodák z Prievidzy navíc v minulosti několikrát zopakoval, že je na Letné šťastný.

Klub přesto s variantou jeho odchodu musí kalkulovat. I proto se už během jara dohodl s Jabloncem na příchodu zkušeného stopera Jaroslava Zeleného, jenž může zaskočit i na pozici levého beka.

Rovněž do nové sezony by nicméně Pražané chtěli jít s Hanckem. Povede se to?