Svědík po finále do Sparty? Nereálné. Není na tom nic pravdy, ohradil se

Rozhodně to není ve hře nyní, kdy mají oba kluby před sebou největší zápas sezony. On sám tyhle spekulace v úterý odpoledne sám vyvrátil. „Kdo mě dobře zná, ten ví, že bych nejednal s klubem, se kterým hrajeme tak důležitý zápas. Do toho bych v životě nešel,“ pravil rázně osmačtyřicetiletý kouč.

Se Spartou aktuálně žádná jednání neprobíhají, a to ani na úrovni vedení. „Mrzí mě, že tyhle věci vychází vždycky těsně před utkáním,“ ohradil se Svědík. „Za sebe můžu říct, že se na tom nic nezakládá na pravdě. Je možné, že nás chce někdo rozhodit,“ nevyloučil. Před týmem má čistý stůl a jasně daná pravidla. „Hráči vědí, že je to čirá spekulace. Kdybych někam odcházel, věděli by to první,“ ujistil úspěšný trenér, jenž dva roky po sobě dovedl Slovácko na čtvrté místo v lize a do evropských pohárů. V klubu má kontrakt ještě na další sezonu.

Pokud s mužstvem zvládne pohárové finále, nejspíš smlouvu dodrží. „My se opravdu koncentrujeme na ten zápas, aby nás tohle nerozhodilo,“ přesvědčoval. „V té kabině jsem čtyři roky, nemáme mezi sebou žádné tajnosti. Všechny věci si říkáme. Hráči vědí, že by se nic takového nemohlo stát. Takový máme spolu vztah. A totéž vyžaduju od nich. Trenér musí jít příkladem,“ zakončil Svědík, jemuž bude na konci června osmačtyřicet let.