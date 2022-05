Psi místo hráčů! Delegát vysvětluje těžkooděnce. Svědík se bál obsazení

Byl to moment, nad kterým zůstává rozum stát. Běžný smrtelník, v tomto případě fotbalový fanoušek, ho může jen těžko pochopit.

V 70. minutě, kdy bylo finále domácího poháru mezi Slováckem a Spartou v plném běhu, totiž nakráčeli k postranní čáře a ke střídačkám obou klubů policejní těžkooděnci se psy. Místo fandění tak rázem byl slyšet jenom štěkot.

Hráči se na sebe nechápavě dívali, diváci nevěřícně kroutili hlavou. Trvalo dobré dvě minuty, než policistům došlo, že postávat se psy pár čísel od lajny není optimální, a zase se stáhli.

„Myslel jsem si, že nás jdou obsadit. Ti psi v podstatě chvíli hráli fotbal za hráče, protože byli i na hřišti. Do rázu zápasu to vůbec nezapadlo, trochu mě to zklamalo,“ prohodil trenér Slovácka Martin Svědík.

S podivem je, že policisté se svými zvířecími doprovody nenapochodovali pod sektor hostujících fanoušků, odkud (ovšem pouze čistě hypoteticky) mohlo něco hrozit. Třeba snaha proniknout na hrací plochu. Místo toho si to namířili pod sektor, kde seděli povětšinou VIP návštěvníci. Rodiny, děti…

„Nevěděli jsme, co se děje. Proč to tak je. Žádné informace se k nám nedostaly. Předpokládám, že policisté věděli, co dělají,“ uvedl sparťanský trenér Michal Horňák.

Co se tedy vlastně stalo?

FAČR požádala policii o přítomnost z preventivních důvodů, nejspíš měla informaci, že reálně hrozí vstup fanoušků na trávník. Zřejmě také nechtěla riskovat, aby se opakovaly divácké nepokoje z některých finálových utkání v dřívějších letech. Už v prvním poločase dnešního duelu sparťanští příznivci zaházeli trávník světlicemi, výtržnosti ale průběh nijak výrazně nepoznamenaly.

„Byli jsme pořadatelem požádáni o přítomnost v sektoru hostů i domácích, aby policisté stáli přímo na hřišti. Byl předpoklad, že by fanoušci mohli přelézat zábrany a vstupovat na hřiště. V tom jim mají policisté případně zabránit,“ řekla ČTK policejní mluvčí Milena Šabatová.

„Na základě vyhodnocení bezpečnostních informací požádal hlavní pořadatel (FAČR) policii o součinnost. Neříkám, že se o tom nesmí mluvit, ale jsou to věci, které prostě nejdou ven. Bylo to z preventivních důvodů. Jestliže pořadatel pozve policii na stadion, ta už se řídí sama sebou a nebere na nikoho ohled,“ řekl novinářům technický delegát utkání Zbyněk Rampáček.

Jisté nicméně je, že touto šarádou utrpěl především fotbal. Bohužel ne zdaleka poprvé.