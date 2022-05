Zklamaný Krejčí ml.: Třetí gól rozhodl, strašná chyba. Psy jsem nikdy nezažil

S kapitánskou páskou na levé paži se snažil burcovat zvadlé spoluhráče, pokoušel se je nahodit. Nepovedlo se. Ladislav Krejčí mladší byl po porážce ve finále MOL Cupu logicky zklamaný, do řeči mu moc nebylo. „Nejsme schopní vstoupit do každého zápasu stejně,“ prohodil.

Čím si vysvětlujete, že jste zápas herně ani výsledkově nezvládli?

„Podepsal se na tom už úvod utkání. Soupeř hrál dlouhé balony za naší obranu, byl důrazný. To nastavilo ráz zápasu. My bohužel nedokážeme nastoupit do každého zápasu stejně. V tom nás tlačí bota, máme s tím problémy. Ani jsme si nedokázali vytvořit dostatek šancí.“

Hádám správně, že jste si po podzimní zkušenosti z ligy říkali především to, že nesmíte brzy inkasovat?

„My jsme si říkali, že nechceme dostat žádný gól. Osobně jsem věřil, že do toho vstoupíme jinak a uhrajeme to vzadu na nulu. Myslel jsem, že využijeme sebevědomí z derby. Bohužel…“

Před poločasem jste dokázali vstřelit kontaktní gól, ale vzápětí jste inkasovali. Byl to rozhodující moment?

„To mě mrzí ze všeho nejvíc. Nemáme sílu nebo zkušenost a nastavení v hlavách, abychom toho kontaktního gólu využili. Inkasovali jsme hned z další šance soupeře, to je strašná chyba. Byl to asi rozhodující okamžik utkání.“

Charakterizoval tenhle zápas celou vaši sezonu? Jako na houpačce…

„Vypadá to tak. Je pravda, že hlavně na jaře jsme nedokázali víc zápasů po sobě potvrzovat dobré výkony.“

Motivaci jste při tom měli velkou. Konec Bořka Dočkala, dost možná loučení s Adamem Hložkem. Přesto vás soupeř předčil v nasazení i agresivitě. Máte pro to vysvětlení?

„Kdybychom to věděli, tak myslím, že bychom to změnili.“

Co jste si po utkání vysvětlovali s fanoušky před jejich sektorem?

„Vnímáme, že nejsou spokojení. To jsme s nimi řešili, ale zůstane to na hřišti. Víc bych o tom nechtěl mluvit.“

Co vám blesklo hlavou, když v 70. minutě nakráčeli k hřišti policejní těžkooděnci se psy?

„Nikdy jsem to nezažil, ale když hrajete zápas, úplně to nevnímáte. Všimnete si toho, ale máte to v hlavě jenom na moment.“

