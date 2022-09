Vrba po těsném dramatu v poháru: Výkony některých hráčů neodpovídají

Baník vedl v Kroměříži brzy 2:0, nakonec však duel druhého kola MOL Cupu trval 120 minut, protože Ostravští si nechali dát ostudně tři branky a po remíze 3:3 rozhodovaly penalty. Slezané, kteří nastoupili v takřka plné sestavě, je nakonec zvládli, majitel FCB Václav Brabec mohl odjet do své nedaleké vily spokojený. Stejné emoce převládaly také u kouče Pavla Vrba, jehož stál zápas spoustu nervů. Favorit s odřenýma ušima splnil povinnost , navíc se mu vrátil Ladislav Almási.

Trenére, nakonec velká úleva, nebo jaké pocity se ve vás mísí?

„Takové, že jsme si zápas zkomplikovali vlastními chybami. Jestliže vedete 2:0, 3:1 a pak soupeře postavíte na nohy, tak je to hektické a složité. Euforie domácích byla potom mimořádná, ale zavinili jsme si to sami. Výkony některých hráčů neodpovídají tomu, že... Prostě neodpovídají.“

Přitom sestava byla silná, prvoligová.

„To ale nebylo o sestavě. Bylo to o individuálních chybách. Jestliže je někdo udělá, můžete mít sestavu, jakou chcete, ale je to těžké.“

Čekal byste větší pomoc od brankáře Jiřího Letáčka?

„Nebudu komentovat výkony jednotlivých hráčů.“

A neuvažovali jste o tom, že byste dali šanci mladému Martinu Hrubému?

„Rozhodli jsme se pro nějakou sestavu, uhrála postup. Sice s odřenýma ušima, ale nemyslím si, že bychom si nevytvořili v ofenzivě šance. Po herní stránce tam byla spoustu dobrých věcí, i když byl terén těžký a kombinaci nepřál. Ale nemůžeme prostě dostat takové góly...“

Po Plavšičově penaltě v 60. minutě jste mohli mít klid, nicméně neproměnil...

„Kdyby dal na 4:2, tak asi bylo po zápase. Mně ale spíš vadí, že dostaneme tři góly, z nichž dva byly zbytečné.“

Kromě postupu je pozitivem návrat Ladislava Almásiho, viďte?

„Sami moc dobře víte, že měl zdravotní problémy. Nechtěli jsme jít do zdravotního rizika, abychom něco uspěchali. Trpělivost se nám vrátí v budoucnu nebo v následujících zápasech.“

Penaltový rozstřel jste nesledoval z pověrčivosti, nebo šlo o spontánní rozhodnutí?

„Vždycky sleduju diváky. Když vidím, že domácí se neradují nebo radují, tak vím, co se děje i tak. Dělám to tak vždycky.“ (úsměv)

Jakou důležitost přikládáte MOL Cupu, té jednodušší cestě do Evropy?

„Podle sestavy, která hrála, jste asi pochopili, jak to beru. Jasně jsem to naznačil.“

