Senzace z Hlučína: Zápas kariéry, ale místo oslav do práce. Chceme Spartu!

Před rokem mu v MOL Cupu fanoušci ostravského Baníku zpoza brány nabízeli basu piv, když pustí alespoň jeden gól. Tentokrát si brankář Jakub Lapeš (23) z Hlučína vychutnal mistrovskou Plzeň. Chytil penaltu Tomáši Chorému, zlikvidoval další tři tutovky a výrazně pomohl k pohárové senzaci. Třetiligový Hlučín porazil Plzeň 3:2 a je v osmifinále soutěže. „Nejlepší zápas kariéry,“ radoval se Lapeš. „Ale slavit nemůžeme, ve čtvrtek jdeme do práce...“

Proti Baníku se jim před rokem senzaci dotáhnout nepodařilo. Nemanja Kuzmanovič sice nedal penaltu, ale Hlučín tehdy padl gólem ve 108. minutě prodloužení. Ve středu už druhý tým MSFL senzaci před 1256 fanoušky dotáhnul.

„Připravovali jsme se na Plzeň poctivě,“ popisoval brankář Lapeš, který v mládeži prošel ostravským Baníkem. „Brali jsme to jako velký svátek. Od momentu, kdy jsme si Plzeň vylosovali, jsme tímto zápasem žili. Je to obrovské.“

Podle gólmana bylo klíčové, že se z favorita neroztřepali. A dlouho drželi nulu. „Víme, že Plzeň má nabitý program a není asi jednoduché přepnout z Bayernu a Barcelony na Hlučín. Snažili jsme se předvést co nejlepší výkon a nejlepší fotbal, který umíme. Nenechali jsme se přejet. Důležité bylo, že jsme první poločas zvládli s nulou. Nakonec jsme soupeře přinutili i ke střídání.“

Po přestávce šel mimo jiné na plac i kanonýr Tomáš Chorý. Ve 47. minutě kopal za stavu 0:0 penaltu. Lapeš směr vystihl, míč vyrazil. „Jsem rád, že jsem týmu mohl pomoci, když se chytne penalta, je to velké. Bylo to i o štěstí, ale to k fotbalu patří. Z každé chycené penalty mám velkou radost, všichni jsme podali nadstandardní výkon.“

Lapeš se pak blýskl dalšími třemi skvělými zákroky, vychytal třeba sólo Fortune Basseye. Na dorážku Mohameda Tijaniho po rohu a parádní střelu Pavla Buchy ale nestačil.

„Když Bucha v 90. minutě vyrovnal, bylo mi strašně špatně,“ nezastírá gólman. „Říkal jsem si, jestli jsem neměl stát víc vlevo, podívám se na video. Bylo to strašně blbé, ale tak nějak jsem věřil, že se ještě něco muže stát. A Smeki (Dominik Smékal) dal třetí gól!“

Vysněný soupeř pro osmifinále MOL Cupu? „Sparta a nejlépe tady doma,“ pousmál se Jakub Lapeš. „Ale ani na Letné by to nebylo špatné. Spartu jsme chtěli od začátku.“