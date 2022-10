Plzeň šetřila síly v letadle i v sestavě, pak přišel trest. Bucha: Hráli dobře

V lize Plzeňští neprohráli 33 zápasů v řadě za sebou, ale poháry jim nejdou. V Lize mistrů prohráli s Barcelonou (1:5), Interem Milán (0:2) a Bayernem Mnichov (0:5 a 2:4). V MOL Cupu nestačili na Hlučín - druhý tým Moravskoslezské fotbalové ligy.

„Jsme nespokojení,“ neskrýval trenér Michal Bílek. „Do úvodu jsme šli s tím, že trošku pošetříme hráče, kteří odehráli v poslední době hodně zápasů, udělali jsme tam poměrně hodně změn.“ Z druhé vlny dostali šanci Jedlička, Holík, Jirka, Ndiaye, Bassey a Dedič, ale i tak měla být kvalita jasně na straně Plzně. Na hřišti ale výkonností rozdíl vidět nebyl.

„V první půli jsme si nevytvářeli šance, proto jsme do druhé půle udělali čtyři změny,“ přitakal Bílek. „Chtěli jsme být silnější v ofenzivě, proto tam šel Chorý. Byla penalta, vytvořili jsme si další dvě stoprocentní šance, které jsme neproměnili a pak nás soupeř po našich chybách trestal. Tohle utkání jsme měli jednoznačně zvládnout a postoupit. Jsme zklamaní, protože jsme mysleli vysoko.“

Tomu odpovídal i přesun do Hlučína. Plzeňští využili den předem letecký speciál z Prahy do Ostravy, aby v náročném programu ušetřili síly. „Jo, to pomohlo, nějaké síly nám to pošetřilo a byli jsme za to rádi. Bohužel si neodvážíme vítězství,“ litoval záložník Pavel Bucha, který vyrovnával na 2:2 v 90. minutě.

V nastavení ovšem Dominik Smékal zkompletoval hattrick. „Je to velké zklamání. Tlačili jsme se za třetím gólem, prostě jsme to trošku otevřeli a oni nás opět potrestali,“ mrzelo Buchu.

Hlučín se první půlku jen bránil, zahrozil jedním, dvěma brejky. Když ale po přestávce chytil za stavu 0:0 Jakub Lapeš penaltu Tomáši Chorému a pak k tomu přidal další tři exkluzivní zákroky, domácí to nakoplo. „Pochválil bych je,“ uznal i Bucha. „Hráli dobře, s nasazením. Mají tam dobré, rychlé hráče. Věděli jsme, na jakého soupeře narazíme, nepřekvapili nás. Ani jsme je nepodcenili, necítil jsem to z kabiny. Že bychom do toho šli nějak špatně nastavení.“

Hlučínský brankář Jakub Lapeš v euforii mluvil o nejlepším zápasu kariéry. Přestože před rokem podobně v poháru trápil Baník Ostrava (0:1 ve 108. minutě prodloužení, Kuzmanovič nedal penaltu).

„Připravovali jsme se na Plzeň poctivě, brali jsme to jako velký svátek,“ radoval se Lapeš. „Od momentu, kdy jsme si Plzeň vylosovali, jsme zápasem žili. Je to obrovské! Ale slavit nemůžeme, zítra jdeme do práce. Nyní je třeba zvládnout ještě Kroměříž a pak to můžeme pořádně oslavit.“