Vukadinovič vypadl ze základu Zlína: Jsem zklamaný, trenér sází na jiné

Víte, proč jste po domácí prohře se Zbrojovkou vypadl z ligové sestavy?

„Trenér teď sází na jiné hráče. Od utkání s Brnem nastupuju málo. Jsem z toho zklamaný. Budu se chtít vrátit do sestavy.“

Štve vás hodně současná pozice?

„Jsem rád, že jsem zdravý a můžu trénovat. Snažím se být pozitivní. Za béčko jsem ještě hrát nebyl, ale možná je i tohle varianta. Hraju fakt málo. Navíc se kluci vracejí, uzdravil se i Tonda Fantiš. Konkurence se zase zvýší.“

Proti Jihlavě jste v poháru vyhráli, ale výkon to byl špatný. Souhlasíte?

„Souhlasím. Jihlava nás hodně potrápila. Ani jsem to nečekal. Jediné pozitivum je, že jsme vyhráli a postoupili. Jsme rádi za každé vítězství, ale výkon byl špatný. Cítíme, že jsme mohli určitě hrát líp. Sice jsme vedli, ale soupeř měl tři, čtyři gólové šance, což je strašně moc.“

Podcenili jste druholigový tým?

„To si nemyslím. Do utkání jsme špatně vstoupili a Jihlava najednou zjistila, že se s námi dá hrát. Začala vysoko presovat a my jsme se těžko dostávali do šancí. Lehce jsme ztráceli balony a oni lehce vyráželi do brejků. Cítili sebevědomí. Příště proti Plzni musíme podat úplně jiný výkon.“

Vy jste si spíš zaběhal, než zahrál, že?

„Hodně… Máme teď nový systém, s trojkou vzadu. Je to celkem náročné. My útočníci musíme hodně vypomáhat středovým hráčům. Ve druhé části prvního poločasu jsem nějaké míče měl, ale ve druhém už nic.“