Priske o poháru a Evropě: Nejkratší cesta. Ocenil kulisu a vysvětlil střídání

Jak důležitý pro vás je domácí pohár?

„Hodně důležitý. Je to vynikající turnaj a nejkratší cesta k trofeji, do Evropy. Klub i tým přikládá poháru velký význam. Těší mě, že jsme ve čtvrtfinále, čekají nás další důležité zápasy, pokusíme se je vyhrát. Tohle byl dobrý krok, ale hodně práce je před námi. Teď se potkaly dva týmy, co bojovaly o výsledek, oběma šlo o postup. Musím kluky pochválit, možná jsme si jen zasloužili víc gólů.“

Útočníci Kuchta s Čvančarou nebyli v základní sestavě, do zápasu šli z lavičky. Proč?

„Poslední týden měli oba malá zranění. Kuchta netrénoval do včerejška s týmem. Proto byli oba na střídačce, těžko je dávat do základní sestavy. Navíc Minčev ukazoval v tréninku, že si zaslouží šanci. Stejně tak Haraslín nebo Daněk. K tomu tam pak byla síla z lavičky, dobré rozhodnutí.“

Minčev odehrál jen poločas, důvod střídání?

„Měl zranění, dostal velký hit do žeber. Nemohl běhat, pokračovat ve hře.“

Bylo klíčové přežít nápor Baníku z úvodu druhé půle?

„Velmi důležité, že jsme to přežili. Nezačali jsme druhý poločas moc dobře, byl jsem z toho zklamaný. Chtěli jsme se vrátit k dominanci, to se nakonec povedlo. Byť nás druhý gól dostal zbytečně pod tlak. Chci vyzvednout mentalitu, odolnost a charakter týmu z posledních týdnů, nastavení je dobré.“

Poslední dobou má Sparta solidní výsledky a formu, není škoda, že první část sezony končí?

„Ne, tak to je. (krčí rameny) Věděli jsme, že se končí už v listopadu. Měli jsme teď dobrou forma, dobrou vlnu, na mě s realizačním týmem je, abychom na to navázali. Díváme se dopředu na novou část sezony, budeme chtít pokračovat na stejném levelu.“

Nakolik budete v přestávce sledovat mistrovství světa a dánskou reprezentaci?

„Doteď jsem to tolik nevnímal, ani jsem necítil, že by bylo mistrovství tak blízko. Je to trochu divné, že startuje teď a v tomto období. Bude pauza, těším se domů, zrelaxuju s rodinou. V úterý hrajeme (Dánsko) první zápas, tak to se podívám určitě.“